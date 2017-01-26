Bolt’un madalyası geri alınacak

2008 Pekin Olimpiyatları’nda Jamaika ile 4x100 metre takımında yarışan Usain Bolt’un altın madalyası, takım arkadaşı Nesta Carter’ın doping yaptığının belirlenmesi sebebiyle geri alınacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları’nda Jamaika ile 4x100 metre takımında yarışan Nesta Carter’ın alınan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklı maddeye rastlandığı duyuruldu. Bunun üzerine Usain Bolt, Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter’dan oluşan takımın yarıştan diskalifiye edildiği ve madalyaların geri alınacağı bildirildi.