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Bu hastalık sana 'hafif' gelir Naim

Karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun tedavisi devam ediyor

26 Eylül 2017 Salı 12:43
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Bu hastalık sana 'hafif' gelir Naim

Karaciğer yetmezliği nedeniyle genel durumu kötüleşen olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun tedavisi, yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle genel sağlık durumu kötüleşen Süleymanoğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Süleymanoğlu'nun şu anda bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"Türkiye'nin duaları Naim ağabeyle"

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na herkesin yardımcı olmak istediğini belirterek, "Milletimiz şampiyonuna sahip çıkıyor" dedi.

Mutlu, yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Tek beklentimiz, Naim ağabeyimizin nakli kabul edebilecek kadar toparlanması." diye konuştu. Birçok kişiden Naim Süleymanoğlu için telefonlar aldığını dile getiren Mutlu, "Beni arayarak 'acaba benim karaciğerim uyar mı' diye soruyorlar. Herkes bir şekilde destek olabilmeyi istiyor. Türkiye'nin duaları Naim ağabeyle. Sokaktan geçen herhangi birine sorsanız, karaciğeri uyum sağlayan kimse hayır demez." ifadelerini kullandı.

Halil Mutlu, organ bağışı konusunda Türkiye'de büyük bir eksiklik yaşandığını vurgulayarak, "Bu tür konular, başımıza gelince gündeme çıkıyor. Organ bağışını, her gün gündemimizde tutmalı ve bu konuya daha duyarlı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 26.09.2017 15:55
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Olimpiyat Ve Dünya şampiyonu Eski Milli Halterci Naim SüleymanoğluOlimpiyat şampiyonu Eski Milli Halterci Halil MutluKaraciğer Yetmezliği
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