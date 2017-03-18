Bu vatan sizleri hiç unutmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu büyük zafere imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Vatan toprağı ve özgürlüğümüzün kıymetini hatırlatan, milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımız ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "(Çanakkale geçilmez) efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti. Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat, şehitlik mertebesine ulaşmış, Beşiktaşımızın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır. Çanakkale Savaşları'nda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Galatasaray Kulübünün mesajında ise şu ifadeler kullanıldı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ezberleten kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, cepheye koşar adım gönüllü olarak giden Galatasaraylıları sonsuz şükran ve saygıyla bir kez daha anıyoruz."

Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinde yer alan mesajında şunları paylaştı: "Tarihte eşine çok az, belki de hiç rastlanmayacak destansı bir direniş neticesinde bir ulusun doğuşunu müjdeleyen, Türk tarihini değiştirdiği gibi, dünya tarihini de derinden etkileyen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 102. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, çok şeyler borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz."