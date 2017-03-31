Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) cezalı atletler listesinde adı geçen üç milli sporcu Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ilişkin medyada yer alan haberlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Çok fazla tedbir alıyoruz ama yine de bu işle ilgili girişimlerin olduğunu tahmin ediyoruz ve bununla ilgili duyumlar alıyoruz. Sıfır tolerans politikasıyla devam etmeseydik, Rusya gibi olimpiyatlardan men edilen bir ülke olacaktık. Oysa biz olimpiyatlarda yarıştık." diye konuştu.
"Bunu milat kabul ediyoruz"
TAF Başkanı Faruk Çintimar, bundan sonra dopinge bulaşan sporcular ve sporcusu dopingli çıkan antrenörlerin, dönüş prosedürlerini tamamlasa da milli takım kadrosuna alınmayacağını söyledi
31 Mart 2017 Cuma 15:16
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Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) cezalı atletler listesinde adı geçen üç milli sporcu Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ilişkin medyada yer alan haberlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Çok fazla tedbir alıyoruz ama yine de bu işle ilgili girişimlerin olduğunu tahmin ediyoruz ve bununla ilgili duyumlar alıyoruz. Sıfır tolerans politikasıyla devam etmeseydik, Rusya gibi olimpiyatlardan men edilen bir ülke olacaktık. Oysa biz olimpiyatlarda yarıştık." diye konuştu.