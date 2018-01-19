Dimitrov ve Svitolina 4. turda

Avustralya Açık'ta Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler 3. tur mücadelesinde, organizasyonda geçen yıl yarı final oynayan Bulgar Grigor Dimitrov ile 30 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı. Rus rakibini 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Dimitrov, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı.

Ukraynalı Elina Svitolina, 3. turda karşılaştığı vatandaşı Marta Kostyuk'u 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti. Tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı Pablo Carreno Busta ve tek kadınlarda 19 numaralı seribaşı Magdalena Rybarikova, adlarını 4. tura yazdırdı. İspanyol Carreno Busta, 23 numaralı seribaşı Lüksemburglu Gilles Müller'i 3-1 (7-6, 4-6, 7-5, 7-5) ve Slovak Rybarikova, Ukraynalı Kateryna Bondarenko'yu 2-1 (7-5, 3-6, 6-1) mağlup etmeyi başardı.