"Disiplin, başarıyı getiriyor"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, her başarıdan sonra güreşe yeniden başlamış gibi heyecan duyduklarını söyledi.

23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası için Ordu'da bulunan Aydın, yaptığı açıklamada, kentin güzel bir organizasyonun ev sahipliğini üstlendiğini belirtti.

Aydın, Ordu'nun Türk güreşine şampiyon sporcular kazandırdığına dikkati çekerek, kentin Mustafa Bük, Davut Yılmaz, Kenan Şimşek, Recep Kara, Muharrem Demireğen gibi şampiyon güreşçiler yetiştirdiğini aktardı. 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek güreşçilerin Ordu'daki organizasyonda mücadele ettiğini dile getiren Aydın, "Burada başarılı olan sporcularımız, haziran ayında İstanbul'da yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Ardından da Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Bu sporcularımız bizim için çok önemli." diye konuştu.

"Ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum"

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan 8 madalyanın 5'inin güreşten geldiğini anımsatan Aydın, "2017'de aynı başarımızı devam ettirdik. Geçen yıl Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 şampiyon çıkarttık. Yani Avrupa'da 5 kez İstiklal Marşı'mızı dinlettik. Adeta Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettirdik ve 68 yıl aradan sonra böyle bir başarıyı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere toplamda 7 madalya kazanmalarının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kendilerini umutlandırdığını ifade etti. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nın Rusya'da yapılacak olmasından dolayı zor geçeceğine işaret eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu: "Ruslar geçen sene hiç altın madalya alamadı. Bu sene ev sahipliği avantajını kullanarak başarılı olmak isteyecekler. İnanıyorum ki biz orada başarılı olacağız, başarı çıtamızı devam ettireceğiz. Biz bu bilinçle zor olduğunu bilerek çalışıyoruz. Her başarıdan sonra güreşe yeniden başlamış gibi heyecan duyuyoruz. Disiplinli çalışmalar yapıyoruz ve netice itibarıyla da başarılı olabiliyoruz. İnşallah 2018'de de ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum."

"Başarımızın sırrı milli şuur"

Güreşin ata sporu olduğuna değinen Aydın, "Aldığımız madalyaların temel kaynağı, sporcularımızın milli şuurla mindere çıkmasıdır. Başarımızın sırrı da buradan geliyor." dedi. Musa Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporcuları yakından takip etmesinin, elde ettikleri başarılara büyük katkı yaptığını vurguladı. Spor salonlarına başarılı sporcuların isimlerinin verilmesinin de başarılardaki önemli etkenlerden biri olduğunu kaydeden Aydın, milli şuurla yapılan sporun, yeni nesli de teşvik ettiğini dile getirdi.

Aydın, "Olimpiyatlara bakıldığında almış olduğumuz 93 madalyanın yüzde 70'ini güreşte kazanmışız. Dün, bugün olduğu gibi yarın da inşallah bu başarılarımız böyle devam edecek." şeklinde görüş belirtti. Musa Aydın, 24 bin lisanslı güreşçinin bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Güreş eğitim merkezlerimiz, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarımız var. Ayrıca ilk kez Sivas'ta Güreş Lisesini açtık ve bunu inşallah önümüzdeki sene diğer illere de yayacağız. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın güreşe özel bir ilgisi, sevgisi ve desteği var. İnşallah bu destekle sporcularımız daha büyük başarılara imza atacak."