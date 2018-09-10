Djokovic kendini hatırlattı

Kariyerinin 14'üncü grand slam şampiyonluğuna ABD Açık'ı kazanarak ulaşan Sırp tenisçi Novak Djokovic, yeniden forma girmenin mutluluğunu yaşıyor.

ABD Açık'ın finalinde 3 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro'yu rahat bir oyunun ardından 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup eden Djokovic, bu sezon Wimbledon'ın ardından ikinci grand slam zaferini elde ederek dünya sıralamasında yeniden 3'üncü basamağa kadar yükseldi. Kariyerindeki 14'üncü grand slam zaferine ulaşan 31 yaşındaki Djokovic, bu alanda ABD'li efsane tenisçi Pete Sampras'ı yakalayarak önemli başarıya imza attı.

223 hafta zirvede kalarak tenis tarihinin en başarılı sporcuları arasına adını yazdıran Djokovic, son yıllarda yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle zorlu günlerden geçti.

Birçok kez antrenör değiştirdi

Kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği 2015 ve 2016 yıllarında düzenlenen 8 grand slamin 5'inden zaferle ayrılan Sırp tenisçi, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından eski günlerine dönmekte zorlandı. Formunu kaybettiği dönemlerde antrenör değişikliğine giderek çıkış arayan Djokovic, kariyerinin en iyi yıllarını geçirdiği Boris Becker'in yanı sıra Marian Vajda, Gebhard Phil Gritsch, Andre Agassi, Radek Stepanek ve fizyoterapisti Miljan Amanovic ile son 3 yıl içinde yollarını ayırdı.

Bu değişikliklere rağmen istediği çıkışı yakalayamayan Sırp tenisçi, geçen sezon geçirdiği diz sakatlığının ardından eski antrenörlerinden Slovak Wajda ile bu sezon yeniden çalışmaya başladı.

Geç form tuttu

Sezona iyi başlamak için hazırlık turnuvası Tie Break Tens'e katılan ve ilk turda Avustralyalı Lleyton Hewitt'e kaybeden Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın üçüncü turunda ise Güney Koreli Chung Hyeon'a yenildi. Bu maçı ardından dirseğinden bir kez daha ameliyata alınan Djokovic, kısa bir süre sonra iyileşerek katıldığı Indian Wells, Miami Açık, Monte Carlo, Barcelona, Madrid ve İtalya'daki turnuvalardan da eli boş döndü.

Sezonun ikinci grand slami Fransa Açık'ta formunu yükseltmeye başlayan tenisçi, çeyrek finale kadar yükselmesine rağmen bu turda İtalyan Marco Cecchinato'ya 3-1 mağlup olarak elendi. Çim kort döneminin başlamasıyla yaklaşık üç yıldır kovaladığı forma yeniden ulaşan Novak Djokovic, Queen's Club Tenis Turnuvası'nda finale kadar yükselmesine rağmen Hırvat Marin Cilic'e kaybetti.

Nadal ve Federer'i yendi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da kötü hava koşulları nedeniyle iki gün süren yarı final karşılaşmasında dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup eden Djokovic, finalde ise Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 3-0'la geçerek kupaya uzandı.

ABD'de düzenlenen Cincinnati Masters'ın finalinde dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer'i 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek bir kez daha kupaya ulaşan Djokovic, sezonun son grand slami ABD Açık'tan da mutlu sonla ayrılarak eski formunu yakaladığını kanıtladı. Djokovic'in, toplam grand slam şampiyonluğunda İspanyol Rafael Nadal'ı yakalaması için 3, İsviçreli Roger Federer'i egale etmesi için de 6 kez daha kupaya uzanması gerekiyor.

Sırp tenisçinin kariyerinde 5 ATP Finali, 31 ATP Dünya Turu 1000 Masters Serisi, 12 ATP Dünya Turu 500 Serisi şampiyonluğu da bulunuyor.