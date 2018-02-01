Dünya yıldızları İstanbul'a geliyor

TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve TEB BNP Paribas İstanbul Open tenis turnuvaları Garanti Koza Arena'da yapılacak.

Dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin katılacağı TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Tenis Turnuvası 23-29 Nisan tarihlerinde, dünya 3 numarası Hırvat raket Marin Cilic'in yer alacağı TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Tenis Turnuvası ise 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvaların Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve Koza WOS Genel Müdürü ve Turnuvalar Direktörü Yavuz Selek katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Cengiz Durmuş, dünyanın en iyi organizasyonlarından birinin tanıtımını yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin çok önemli organizasyonlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Durmuş, "Bunların amacı çocuklarımızın ve ülkemizin dünya arenasındaki yerini alabilmesi. Böyle turnuvaların ülkemizde yapılıyor olması çok önemli. Biz ülkemizi adım adım dünyanın en iyisi haline getirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz bir marka olabilmek." diye konuştu.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise Caroline Wozniacki'nin İstanbul'a gelmesinin önemine değinerek, "Dünyanın en iyi oyuncusu. Onun burada olması bizim tenisimize mutlaka güzel şeyler katacaktır. Onu ve bizleri gören bütün genç tenisçiler, bu turnuvalarda olmayı hayal ediyor. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Wozniacki-Çağla finali kulağa muhteşem geliyor." ifadelerini kullandı.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de 8 yıldır kesintisiz olarak tenisi desteklediklerini anlatarak, "Her zaman aklımızda 'TEB eşittir tenis' kavramını oluşturmak vardı. Bunu da hayata geçirdik. Türk oyuncuların şampiyon olduğu turnuvaları çok seviyoruz. İnşallah yine şampiyonları kendi aramızdan çıkartırız. Ben tenise ilginin arttığını ve bu sporun yaygınlaştığını görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Selek ise Türk sporcuların geçtiğimiz senelerde büyük başarılar gösterdiğini ve kendilerinden aynı başarıların tekrarını beklediklerini kaydetti. Açıklamaların ardından dünya 3 numarası Marin Cilic ile canlı bağlantı gerçekleştirilerek düşünceleri alındı. Caroline Wozniacki ise duygularını video yoluyla aktardı.