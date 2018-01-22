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"Dünyada ondan büyüğü yok"

Bulgar futbolcu Hristo Stoichkov, yakın arkadaşı Naim Süleymanoğlu'nu mezarı başında andı

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:19
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"Dünyada ondan büyüğü yok"

Bulgaristan'ın yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yer alan Hristo Stoichkov, kasım ayında vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Stoichkov, Naim Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabrine gelerek çelenk bıraktı. Eski Bulgar futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu ile çok yakın arkadaş olduğunu belirterek, "Benim için dünyada ondan daha büyük sporcu yok. Arkadaşımın yanına geldiğim için mutluyum. Çok iyi arkadaştık. Dünya ve olimpiyat rekorları kıran bir sporcu. Her sporcu gibi onunla çok gurur duyuyorum. Hiçbir zaman nereden geldiğini unutmadı. Çok genç vefat etti ve bizi bıraktı." ifadelerini kullandı.

Dostluklarının sonsuza kadar devam edeceğini vurgulayan Stoichkov, "Beni hiçbir zaman bırakmayacak, ben de onu bırakmayacağım. Ben futbolcuyum o halterci ama sporcu her zaman sporcudur ve sporcuyu tutar. Onu her yerde her zaman anlatmak lazım. Herkese Naim'in kim olduğunu gösterdi. Benim için dünyanın en büyük haltercisi olarak kalacak." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
Naim SüleymanoğluHristo StoichkovHalter
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