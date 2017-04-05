Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi güreş takımlarını kurmak istiyoruz." dedi. Aydın, yaptığı açıklamada, Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın, sporcuların 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra bireysel anlamda başarı gösterdikleri ilk turnuva olduğunu belirterek, "Burada serbest stil milli takımımız gayet iyi performans sergilerken kadınlar ve grekoromen takımlarımızın biraz daha iyi olmasını beklerdim. Yine de kötü bir sonuç değil." diye konuştu.
"Dünyanın en iyisini kuracağız"
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi güreş takımlarını kurmak istediklerini söyledi
05 Nisan 2017 Çarşamba 14:19
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Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi güreş takımlarını kurmak istiyoruz." dedi. Aydın, yaptığı açıklamada, Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın, sporcuların 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra bireysel anlamda başarı gösterdikleri ilk turnuva olduğunu belirterek, "Burada serbest stil milli takımımız gayet iyi performans sergilerken kadınlar ve grekoromen takımlarımızın biraz daha iyi olmasını beklerdim. Yine de kötü bir sonuç değil." diye konuştu.