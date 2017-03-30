Elimizde madalya kalmadı

Türk atletizmi dopingle mücadelede büyük yol alsa da, geçmişe dönük analizler sporcuların canını yakmaya devam ediyor.



Milli atletlerin kazandığı madalyalar doping yüzünden bir bir ellerinden alınırken, Gamze Bulut'un cezasıyla birlikte Türk sporcuların olimpiyatlarda altın madalyası kalmadı. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) dün internet sitesinde güncellediği cezalı atlet listesinde yer alan 3 isim, bir kez daha atletizmi doping nedeniyle manşetlere taşıdı. Dünya ve olimpiyat ikincisi Elvan Abeylegesse ile olimpiyat şampiyonu Gamze Bulut, doping yüzünden madalyasını kaybeden Türk atletler arasına girdi. 2007 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda ise 5 ve 10 bin metrelerde gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse, 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yapılan geriye dönük analizlerde yasaklı madde tespit edilince, 2 yıl cezalı duruma düştü. Elvan'ın 2007-2009 yıllarını kapsayan iki yıllık cezası, 3 adet gümüş madalyaya mal oldu. 2012 Londra Olimpiyatları'nda, kadınlar 1500 metrede birinci olan Aslı Çakır Alptekin'in arkasından gelerek gümüş madalya alan, yarış sırasında Aslı'ya "koş abla arkandayım" diye seslenerek sempati kazanan Gamze'nin başarısı, tıpkı ablası gibi dopingin gölgesinde kaldı. Biyolojik pasaportundaki anormal değerler nedeniyle Aslı altın madalyasını kaybedince, olimpiyat şampiyonluğu 2. sıradaki Gamze'ye geçti ancak "altın madalya en azından Türkiye'de kaldı" tesellisi uzun sürmedi. Biyolojik pasaporta takılan Gamze de Aslı gibi altın madalyasını dopinge kaptırınca, Türk atletizminin olimpiyatlarda altın madalyası kalmadı.