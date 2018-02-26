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En başarılısı Norveç

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nın 23'üncüsünün ardından tarihi madalya tablosunda Norveç'in, 132'si altın 368 madalya ile üstünlüğü sürdü

26 Şubat 2018 Pazartesi 11:24
En başarılısı Norveç

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat tarihlerinde 23'üncüsü düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından, tarihi madalya sıralamasında Norveç'in üstünlüğü sürüyor.

İlki Chamonix'te yapılan oyunlarda 2018'e kadar 118'i altın, 111'i gümüş ve 100'ü de bronz olmak üzere toplam 329 madalya elde eden Norveç, madalya sıralamasında birinci olduğu PyeongChang'da elde ettiği 14 altın, 14 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 39 madalyanın ardından, 132 altın, 125 gümüş ve 111 bronz ile toplamda 368 madalyaya ulaştı. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda 37 madalya elde eden ABD'nin rekorunu kıran Norveç, organizasyon tarihinde en çok madalya toplayan ülke oldu. Almanya, 14 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyayla PyeongChang 2018'i ikinci sırada bitirdi.

Norveç ve Almanya, on dörder altın madalya toplayarak Kanada'nın Vancouver 2010'da kırdığı rekoru egale etti. Kanada ise 11 altın, 8 gümüş, 10 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı. PyeongChang'da 5 altın, 8 gümüş ve 4 bronz ile madalya sıralamasını 7. tamamlayan ev sahibi Güney Kore, tarihi cetvelde madalya sayısını 31 altın, 25 gümüş ve 14 bronz ile toplam 70'e yükseltti.

39 ülke herhangi bir branşta altın madalya kazanırken, 7 ülke elde ettiği gümüş ve bronz madalyalarla listeye girdi.

Almanya 4 branşta ilk sırada
PyeongChang 2018'de mücadele verilen 15 branşın 4'ünde Almanya madalya tablosunda ilk sırayı aldı. Biatlonda üçer altın ve bronz, bir gümüş, bobsledde 3 altın, bir gümüş, kuzey kombinede 3 altın, birer gümüş ve bronz, lugede 3 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya performansları sergileyen Almanya, bu branşların madalya tablolarında ilk sıraya çıktı.

Kayaklı koşu ve kayakla atlama branşlarının madalya tablolarında Norveç zirveyi alırken, Kanada serbest stil kayak ile artistik buz pateninde ustalığını konuşturdu. ABD, snowboardda madalyaları toplarken, buz hokeyinde zirveyi Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı ile paylaştı. Avusturya Alp disiplini, İsveç curling, ev sahibi Güney Kore kısa kulvar sürat pateni, Büyük Britanya skletonda ve Hollanda da sürat pateninde en iyi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKış Olimpiyat OyunlarıNorveçPyeongchang
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