En kısa zamanda kayyum atanacak

Samsun Valiliği, Samsunspor Kulübüne en kısa zamanda kayyum heyeti atanacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'un olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu oluşturulamadığı için kulüp yönetiminin kayyuma kaldığı hatırlatıldı. Divan heyetince alınan kararın Valilik İl Dernekler Müdürlüğüne bildirileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Daha sonra, İl Dernekler Müdürlüğü, Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ederek temsil kayyum heyeti görevlendirilmesini talep edecektir. Temsil kayyum heyeti, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararla görevlendirilecektir. Bu süre zarfında, mali imkanlara sahip, güven veren bir yönetim oluştuğunda, temsil kayyum heyeti alacağı kararla en kısa zamanda görevini yeni yönetime devredecektir."

Samsunspor'a gönül vermiş herkesin başından sonuna kadar Samsun Valiliğinin destek ve takibinde gerçekleştirilecek yeni oluşum sürecinde müsterih olmaları istenen açıklamada, taraftarların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karadeniz ekibine desteklerini esirgememesi gerektiği belirtildi. Öte yandan Samsunspor'un ekonomik sıkıntısının aşılması için Samsun Büyükşehir Belediyesinin kulübe 700 bin lira destekte bulunduğu bildirildi.