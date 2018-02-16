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En yaşlı 1 numara olabilir

İsviçreli tenisçi, Rotterdam Açık'ta yarı finale çıkması durumunda dünyanın en yaşlı bir numarası olarak tarihe geçecek

16 Şubat 2018 Cuma 11:17
En yaşlı 1 numara olabilir

İsviçreli tenisçi Roger Federer, yeniden dünyanın bir numarası olmaya çok yaklaştı.

Sezona Avustralya Açık zaferiyle başlayan 36 yaşındaki İsviçreli tenisçi, mücadele ettiği Rotterdam Açık'ta yarı finale çıkması halinde tenis tarihinin en yaşlı bir numarası olarak bir rekora daha imza atacak. İlk maçında Belçikalı Ruben Bemelmans, ikinci maçında da Alman Philipp Kohlschreiber'i set vermeden 2-0 mağlup eden Federer, çeyrek finalde Hollandalı Robin Haase'yi geçmesi durumunda pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında İspanyol Rafael Nadal'ı zirveden indirecek.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan ve ilk kez Şubat 2004'te dünya bir numarası olan Federer, Ekim 2012'den bu yana hiç zirveye çıkamamıştı. Federer, geçen yıl kazandığı Wimbledon'dan itibaren üçü grand slam olmak üzere 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 33 yaşındayken Eylül 2003'te dünya klasmanının ilk sırasına yerleşen Andre Agassi, bu alanda rekoru elinde bulunduruyordu.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2018 13:19
Anahtar Kelimeler:
Andre AgassiRafael NadalRoger FedererRotterdam AçıkTenis
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