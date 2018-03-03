Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
banner138

Erciyes'te dünya Kupası başladı

Snowboard Dünya Kupası sıralama yarışlarıyla start aldı

03 Mart 2018 Cumartesi 13:54
Erciyes'te dünya Kupası başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonu iş birliğiyle Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen FIS Snowboard Dünya Kupası'nın Erciyes etabı sıralama yarışlarıyla başladı.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan ve "Ford" ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, 18 ülkeden 85 sporcu katıldı. Sıralama yarışlarıyla start alan şampiyonada daha sonra eleme turu yapıldı.

Şampiyona, finale çıkacak yarışmacıları belirleneceği elemelerin ardından gerçekleştirilecek final etabıyla son bulacak. Organizasyonda, toplam 50 bin İsviçre frangı para ödülü, yarışmacılar arasında bölüştürülecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FISKayseriSnowboard
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor
Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor
Erciyes büyük organizasyona hazır
Erciyes büyük organizasyona hazır
"Tenis markası olduğumuzun kanıtı"
"Tenis markası olduğumuzun kanıtı"
Bisiklet sporu gelişiyor
Bisiklet sporu gelişiyor
Madalya kazanamadan döndük
Madalya kazanamadan döndük
En başarılısı Norveç
En başarılısı Norveç
Kış olimpiyatlarında ilkler yaşandı
Kış olimpiyatlarında ilkler yaşandı
Feslikan etabı Oveckhin'in
Feslikan etabı Oveckhin'in
Antalya Bisiklet Turu başladı
Antalya Bisiklet Turu başladı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim