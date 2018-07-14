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Erken finalin galibi Balaban

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil'in güreşi, sporseverlere "erken final" heyecanı yaşattı. Mücadeleyi geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban kazandı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:03
Erken finalin galibi Balaban

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2. tur müsabakalarında İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil'in güreşi, sporseverlere "erken final" heyecanı yaşattı. Mücadeleyi geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda baş boyunda güreşen ve ikinci tura yükselen pehlivanlar, kuralarını çekti. Kura çekimi sonucunda Antalyalı pehlivanlar İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil'in karşı karşıya geldiği eşleşme, dikkati çekti.

Peşrevle seyirciyi selamlayan başpehlivanlar, ardından güreşe tutuştu.

Hüseyin Gümüşalan-Ramazan Bircan'ın güreşi, 5 dakikadan kısa sürdü. Hüseyin Gümüşalan'ın galip geldiği müsabaka, turun en kısa süren mücadelesi oldu.

Recep Kara ile Hasan Tuna arasındaki güreş de kısa sürdü.

Kırkpınar'da son kez güreşen 2002 yılının başpehlivanı Hasan Tuna, kendisine üstünlük sağlayan rakibi Recep Kara ile alanı dolaşarak güreş seyircisine veda etti.

"Dadaşlar'ın turbosu" olarak anılan Hamza Köseoğlu ile Şahali Kurt'un karşılaşması da çekişmeli geçti. Puanlamaya kalan müsabakayı, atak güreşlerle puanları alan Hamza Köseoğlu kazandı.

Pür dikkat izlendi

Antalyalı iki pehlivan İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil'in güreşi ise pür dikkat izlendi.

Müsabakanın ilk bölümünde birbirini tartarak güreşen iki pehlivan, zaman zaman yaptıkları ataklarla seyirciyi coşturdu. İsmail Balaban'ın daha atak olduğu müsabakada, normal sürede kazanan çıkmadı.

Puanlama bölümünde İsmail Balaban, atak güreşiyle ve seri oyunlarıyla rakibini açık düşürdü ve üst tura yükseldi.

İkinci tur müsabakalarının ardından Ali Gürbüz, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Serhat Balcı, Osman Aynur, Nedim Gürel, Hamza Köseoğlu, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Ünal Karaman ve Ali Yanatma, üçüncü turda güreşmeye hak kazandı.

AA

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