Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119592
ALTIN
162.648
DOLAR
3.7348
STERLİN
5.3155
EURO
4.6308

Eto'o geldi, Nasri diretiyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Eto'o geldi. Doktor kontrolünde antrenmanını yapıyor. Belki yarın, öbür gün o da takımla beraber çalışmalara başlayabilir. Nasri'yi henüz görmedik" şeklinde konuştu

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:48
15 Okunma
Eto'o geldi, Nasri diretiyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yıldız futbolcularından Samuel Eto'o'nun doktor kontrolünde antrenmana katıldığını belirterek, Samir Nasri'yi ise henüz görmediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak'ta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçında oyuncularının mücadelesinin kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Takımda eksikliklerin olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Hamzaoğlu, şöyle konuştu: "Önümüzde 16 final maçımız var. Kimle oynarsak oynayalım, nerede oynarsak oynayalım hepsi bizim için önemli. Bu hafta Akhisar'a gidiyoruz. Onların hem yeni stadının açılışı olacak hem de benim eski kulübüm, eski takımım. İlk maçta yine orada olacağız Allah nasip ederse. Bu da enteresan bir şey. Güzel bir maç olacak ama zor, çekişmeli geçecek, çünkü iki takımın da puana ihtiyacı var. Hak edenin, iyi mücadele edenin kazandığı bir maç olsun istiyorum."

Eto'o ve Nasri konusu

Hamzaoğlu, Samuel Eto'o ve Samir Nasri'nin takımdaki durumuyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti: "Eto'o geldi. Doktorlarımız kontrollerini yaptı. Doktorun kontrolünde antrenmanını yapıyor. Belki yarın, öbür gün o da takımla beraber çalışmalara başlayabilir. Nasri'yi henüz görmedik. Menajerleri kulüple görüşüyor. Oyuncularımız eğer kalırsa bizim oyuncularımız, çıkarlar arkadaşlarıyla beraber bu takım için mücadeleyi ortaya koyarlar. Eğer gidecek olurlarsa da kendi kararlarıdır. Gittikleri kulüplerde başarılı olmalarını isteriz. Hayırlısı neyse olsun."

Eto'o ile görüştüğünü anlatan Hamzaoğlu, "Şu anda bir sıkıntı yok. Eto'o şimdilik bizimle beraber." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakan Özmert ile prensipte anlaştık"

Hamza Hamzaoğlu, "Medipol Başakşehir'den Hakan Özmert ile prensipte anlaştık. Orta sahamızda olası sakatlıklar, kart cezalıları durumunda böyle tecrübeli bir arkadaşa ihtiyacımız vardı. Hakan da bu kulüpten geçmiş, iyi izler bırakmış kardeşimiz. İnşallah o da bizim bu zor yolculuğumuzda katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, takımda bazı mevkilere takviye yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Öte yandan, sakatlığı devam eden Eto'o, salondaki çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

AA

Son Güncelleme: 24.01.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSamir NasriHamza HamzaoğluHakan ÖzmertFutbolAntalyasporAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk yarı finalist Edmund
İlk yarı finalist Edmund
"Dünyada ondan büyüğü yok"
"Dünyada ondan büyüğü yok"
Federer çeyrek finale çıktı
Federer çeyrek finale çıktı
Futboldan atletizm şampiyonluğuna
Futboldan atletizm şampiyonluğuna
Dimitrov ve Svitolina 4. turda
Dimitrov ve Svitolina 4. turda
Şimdiden şampiyon gibiler
Şimdiden şampiyon gibiler
Avustralya Açık'a veda etti
Avustralya Açık'a veda etti
Nadal 3. tura yükseldi
Nadal 3. tura yükseldi
Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler
Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim