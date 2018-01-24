Eto'o geldi, Nasri diretiyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yıldız futbolcularından Samuel Eto'o'nun doktor kontrolünde antrenmana katıldığını belirterek, Samir Nasri'yi ise henüz görmediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak'ta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçında oyuncularının mücadelesinin kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Takımda eksikliklerin olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Hamzaoğlu, şöyle konuştu: "Önümüzde 16 final maçımız var. Kimle oynarsak oynayalım, nerede oynarsak oynayalım hepsi bizim için önemli. Bu hafta Akhisar'a gidiyoruz. Onların hem yeni stadının açılışı olacak hem de benim eski kulübüm, eski takımım. İlk maçta yine orada olacağız Allah nasip ederse. Bu da enteresan bir şey. Güzel bir maç olacak ama zor, çekişmeli geçecek, çünkü iki takımın da puana ihtiyacı var. Hak edenin, iyi mücadele edenin kazandığı bir maç olsun istiyorum."

Eto'o ve Nasri konusu

Hamzaoğlu, Samuel Eto'o ve Samir Nasri'nin takımdaki durumuyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti: "Eto'o geldi. Doktorlarımız kontrollerini yaptı. Doktorun kontrolünde antrenmanını yapıyor. Belki yarın, öbür gün o da takımla beraber çalışmalara başlayabilir. Nasri'yi henüz görmedik. Menajerleri kulüple görüşüyor. Oyuncularımız eğer kalırsa bizim oyuncularımız, çıkarlar arkadaşlarıyla beraber bu takım için mücadeleyi ortaya koyarlar. Eğer gidecek olurlarsa da kendi kararlarıdır. Gittikleri kulüplerde başarılı olmalarını isteriz. Hayırlısı neyse olsun."

Eto'o ile görüştüğünü anlatan Hamzaoğlu, "Şu anda bir sıkıntı yok. Eto'o şimdilik bizimle beraber." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakan Özmert ile prensipte anlaştık"

Hamza Hamzaoğlu, "Medipol Başakşehir'den Hakan Özmert ile prensipte anlaştık. Orta sahamızda olası sakatlıklar, kart cezalıları durumunda böyle tecrübeli bir arkadaşa ihtiyacımız vardı. Hakan da bu kulüpten geçmiş, iyi izler bırakmış kardeşimiz. İnşallah o da bizim bu zor yolculuğumuzda katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, takımda bazı mevkilere takviye yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Öte yandan, sakatlığı devam eden Eto'o, salondaki çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.