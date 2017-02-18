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EYOF'da tarihi başarı elde ettik

Erzurum'da sona eren 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde 34 ülkeden 69'u Türk, 675 sporcu madalya mücadelesi verdi

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:40
EYOF'da tarihi başarı elde ettik

Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), sporcular kıyasıya mücadele ederek ülkelerine madalya kazandırmak için ter döktü.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum'da 11 Şubat'ta başlayan ve müsabakaları dün sona eren organizasyonda, 34 ülkeden 69'u Türk, 675 sporcu 9 branşta mücadele etti. Vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kentte soğuğa rağmen yarışlara büyük ilgi gösterdi ve milli sporculara destek verdi.  

Organizasyona görkemli açılış
Organizasyonun resmi açılışı, 12 Şubat'ta 25 bin kişilik Kazım Karabekir Stadı'nda görkemli bir törenle yapıldı. Milli sporcu Serdar Deniz'in olimpiyat ateşini yakmasının ardından açılış seremonisinde düzenlenen şovlar geceye renk kattı. Kültürel şovların bulunduğu, 190 dansçının koreografileri ile semazenlerin gösteri yaptığı açılışta, cirit sporcuları da ellerindeki Türk bayraklarıyla at sırtında stadın içinde tur attı.

Milli sporculardan tarihi başarılar
Türk sporcular organizasyonda 2 gümüş ve bir bronz madalya alarak tarihe geçti. Snowboard kızlar büyük slalom finalinde 54 puanla üçüncü olan Aydan Karakulak, bronz madalya kazanarak EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını aldı. EYOF 2017 kısa mesafe sürat pateni erkekler 1000 metrede Türk sporcu Hazar Karagöl ise gümüş madalya aldı. Hazar da bu başarısıyla EYOF'un kış organizasyonları bölümünde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran sporcu oldu. Curling branşında finalde Rusya'ya 7-2 yenilerek kızlar kategorisinde gümüş madalya kazanan milli takım, organizasyonda Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getirdi. Curling Erkek Milli Takımı ise yarı finalde Slovenya'ya 6-3 yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı

Madalyayı kıl payı kaçırdılar
Kayakla atlamada Türkiye'nin tek temsilcisi olan milli sporcu Muhammet Ali Bedir, 4. oldu. Rakipleriyle kıyasıya mücadele eden ve başarılı atlayışlar gerçekleştiren Muhammed Ali, yarışı 4. tamamlayınca kürsüyü göremedi. Madalyaya çok yaklaşan Bedir, yarışlar sonunda duygusal anlar yaşadı. Erkekler artistik buz pateni kısa ve serbest programda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Başar Oktar, kısa programdaki başarılı performansını serbest programa da taşımasına rağmen bronz madalyanın bir puan uzağında kaldı. Başar, toplam 154.11 puan alarak dördüncü sırada kaldı. Kısa mesafe sürat pateni 3 bin metre karışık bayrak yarışı finalinde Rusya birincilik kürsüsüne çıkarken, Türkiye Sürat Pateni Milli Takımı 4. oldu. Yarışlarda Sema Çirti, Kübra Uzun, Hazar Karagöl ve Fatih Özden'den oluşan milli takım, final yarışını 4.36.108'lik dereceyle 4. sırada tamamladı.

Buz hokeyinde Rusya karşısında farklı yenilgi
Erkekler buz hokeyinde A Grubu ilk maçında Türkiye, Rusya'ya 42-0 yenildi. Buz Hokeyi Arena'da oynanan maçta rakibi karşısında ağır bir yenilgi yaşayan milli takım, ilk periyodu 15-0, ikinci periyodu ise 27-0 geride tamamladı. Son çeyrekte de 15 sayı atan Rusya, karşılaşmayı 42-0 kazandı.

Erzurum'un tarihi ve kültürel değerleri kar ve buzla tanıtıldı
Organizasyon kapsamında, Erzurum'un tarihi yapılarının benzerlerinin yer aldığı kardan yapılan EYOF Kültür Sokağı hazırlandı. Atatürk Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerince tonlarca kar kullanılarak üniversite yerleşkesinde kurulan sokak, organizasyonun renkli simgelerinden oldu. EYOF süresince ziyarete açık olan sokakta, Çifte Minareli Medrese, Lalapaşa ve Bakıcırlar camileri, Taşhan ve Erzurum Kalesi'nin kardan yapılan benzerlerinin yanı sıra buzdan inşa edilen çay bardağı, semaver, soba gibi kentin yaşantısından esintiler sunan çeşitli figürler yerli ve yabancı konuklara tanıtıldı. Öte yandan, festivalden günler önce güvenlik güçleri, sporcuların kentte konaklayacağı yerlerde ve yarışma alanlarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevre illerden getirilen özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de festival süresince görev yaptı. 
Anahtar Kelimeler:
EYOF 2017
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