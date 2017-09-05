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Federer çeyrek finalde

Tek erkeklerde Federer ve Del Potro, tek kadınlarda ise Keys, Vandeweghe ve Kanepi çeyrek finale yükseldi

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Federer çeyrek finalde
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Roger Federer ve Juan Martin del Potro, tek kadınlarda CoCo Vandeweghe, Madison Keys ve Kaia Kanepi çeyrek finale yükseldi. ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Federer, dördüncü tur mücadelesinde Alman Philipp Kohlschreiber ile karşılaştı. Toplam 1 saat 49 dakika süren maçta 33 numaralı seribaşı Kohlschreiber'i 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden İsviçreli Federer, adını son 8 sporcu arasına yazdırdı. Hasta olmasına karşın korta çıkan ve 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem karşısında 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geriye düşen 24 numaralı seribaşı Arjantinli Del Potro, rakibini 6-1, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı. 

Arjantinli tenisçi, çeyrek finalde, kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Federer ile eşleşti. Tek kadınlarda oynanan dördüncü tur maçlarında 15 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 7-6, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1, vatandaşı CoCo Vandeweghe, Çek rakibi Lucie Safarova'yı 6-4 ve 7-6'lık setlerle, Estonyalı Kaia Kanepi de Rus Daria Kasatkina'yı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkan isimler oldu.
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ABD AçıkTenisFederer
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