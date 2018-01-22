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Federer çeyrek finale çıktı

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Halep ve tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Federer, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:16
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Federer çeyrek finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlarda dünya 1 numarası Simona Halep ve erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Rumen Halep ile dünya klasmanında 72. sırada bulunan Japon Naomi Osaka karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen Halep, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Rumen tenisçi, çeyrek finalde Çek raketler Barbora Strycova ile Karolina Pliskova arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek. Tek erkeklerde geçen yılın şampiyonu İsviçreli Federer, dünya klasmanında 80. sırada bulunan Macar Marton Fucsovics'i 6-4, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 arasına kaldı.

Federer'in çeyrek finaldeki rakibi, 4. turda klasmanın 25. sırasındaki İtalyan Fabio Fognini'yi 3-0'lık (6-1, 6-4, 6-4) skorla geçen 19 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych oldu. Kadınlardaki diğer 4. tur karşılaşmalarında, klasmanın 88. sırasındaki Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) yenen 21 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ve 8 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup eden 17 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, çeyrek finalde eşleşti.

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
TenisSimona HalepRoger FedererAvustralya Açık
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