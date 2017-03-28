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Federer Del Potro 2-0 yendi

İsviçreli tenisçi Federer, Miami Açık'ın üçüncü turunda Arjantinli Del Potro'yu 2-0 mağlup etti

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Federer Del Potro 2-0 yendi

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer üçüncü turda Juan Martin Del Potro'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. 

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler üçüncü turu mücadelesinde dünya 6 numarası Federer ile 34. sıradaki Arjantinli Del Potro karşılaştı. Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından Arjantinli rakibini 2-0 yenerek, dördüncü tura yükseldi. Federer, dördüncü turda İspanyol raket Roberto Bautista Agut ile mücadele edecek.
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