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Federer ile Nadal yine karşılaşacak

İsviçreli Federer ile İspanyol Nadal, Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler dördüncü turunda karşılaşacak

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Federer ile Nadal yine karşılaşacak

Tenis dünyasının iki önemli ismi İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal, bu kez BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası'nda karşı karşıya gelecek.

Son olarak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde karşılaşarak spor dünyasını heyecanlandıran Roger Federer ve Rafael Nadal, bu yıl ikinci kez birbirlerine rakip oldu. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler üçüncü turunda rakiplerini mağlup eden iki tenisçi, dördüncü turda birbiriyle eşleşti. İkili arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 03.00'te başlayacak. İlk turu pas geçen turnuvanın 5 numaralı seribaşı ismi Nadal, sırasıyla Arjantinli Guido Pella ve İspanyol Fernando Verdasco'yu 2-0'lık skorlarla yenerek dördüncü tura yükseldi. Aynı şekilde ikinci turdan maçlara başlayan turnuvanın 9 numaralı seribaşı tenisçisi Federer ise sırasıyla Fransız Stephane Robert ve ABD'li Steve Johnson'ı 2-0'la geçerek dördüncü tura adını yazdırdı.

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TürkiyeRoger FedererRafael NadalBNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası
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