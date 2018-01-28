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Federer şampiyon oldu

Tek erkekler finalinde Hırvat Cilic'i 3-2 yenen İsviçreli tenisçi Federer, Avustralya Açık'ta 6'ncı, grand slam turnuvalarında 20. şampiyonluğunu elde etti

28 Ocak 2018 Pazar 15:08
Federer şampiyon oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-2 (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) yenen İsviçreli Roger Federer, kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğuna ulaştı. Melbourne kentinde oynanan sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Federer ile 6 numaralı seribaşı Cilic karşılaştı. Geçen sene Wimbledon finalinde de karşılaşan iki tenisçinin mücadelesine iyi başlayan ve skoru 4-0'a getiren Federer, seti 6-2 kazanarak 1-0 öne geçti. Başa baş mücadeleye sahne olan ikinci setin galibi, tie-break ile belirlendi. Tie-break'te rakibini 7-5 mağlup eden Cilic, seti 7-6 ile hanesine yazdırarak durumu 1-1'e getirdi. Federer, 6. oyunda servis kırarak avantajı ele geçirdiği üçüncü sette 6-3 galip geldi ve skorda 2-1 üstünlük sağladı.
Cilic, 3-1 geri düşmesine rağmen üst üste 5 oyun kazandığı dördüncü seti 6-3 ile hanesine yazdırarak karşılaşmada skoru 2-2 yaptı. Oyunun kontrolünü elinde bulundurduğu beşinci sette 6-1 galip gelen Federer, 3 saat 3 dakika süren karşılaşmayı 3-2 kazanarak Avustralya Açık'ta şampiyon oldu. Tecrübeli tenisçi, Avustralya Açık'ta 6'ncı, grand slam turnuvalarında 20'nci şampiyonluğunu elde etti. ABD Açık'ta 2014'te şampiyonluk yaşayan Cilic ise geçen yılki Wimbledon'ın ardından rakibine bir kez daha finalde kaybetti.

Rekoru 20 şampiyonluğa çıkardı
Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi Federer, rekorunu 20 şampiyonluğa çıkardı. İsviçreli tenisçi, Avustralya Açık'taki 6 şampiyonluğunun yanı sıra Wimbledon'da 8, ABD Açık'ta 5 ve Fransa Açık'ta bir kez mutlu sona ulaştı. Öte yandan Federer, kariyerindeki 96'ncı tekler şampiyonluğunu kazandı.  Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:
1. Roger Federer (İsviçre) - 20 şampiyonluk
2. Rafael Nadal (İspanya) - 16 
3. Pete Sampras (ABD) - 14 
4. Roy Emerson (Avustralya) - 12 
Novak Djokovic (Sırbistan) - 12 
6. Rod Laver (Avustralya) - 11 
Björn Borg (İsveç) - 11 
8. Bill Tilden (ABD) - 10

Anahtar Kelimeler:
Avustralya AçıkRoger FedererMarin Cilic
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