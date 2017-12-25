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Fenerbahçe sonradan açıldı

Süper Lig'in ilk 11 haftasında 17 puan toplayan Fenerbahçe, çıkışa geçtiği son 6 haftada 16 puan elde ederek devreyi 3. sırada tamamladı

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:50
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Fenerbahçe sonradan açıldı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 6 haftadaki performansıyla devre arasına zirve yarışının ortaklarından biri olarak girdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'in ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, 11. haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle liderin 9 puan gerisine düştü. İlk 11 haftayı 17 puanla 7. sırada geçen Fenerbahçe, son 6 haftada aldığı sonuçlarla kötü gidişatı durdurdu. Ligin son 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak zirveye yaklaşan Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını 33 puanla 3. sırada bitirdi.

Sarı-lacivertliler, sezonun 11. haftası sonunda lider Galatasaray'ın 9, ikinci Medipol Başakşehir'in 6, üçüncü Beşiktaş'ın ise 4 puan gerisinde yer aldı. Fenerbahçe, ilk yarının sonunda puan farkını lider Medipol Başakşehir (36 puan) ile 3, ikinci Galatasaray (35 puan) ile 2'ye indirirken dördüncü Beşiktaş'ın (30 puan) 3 puan önüne geçti.

En uzun yenilmezlik serisine sahip

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in en uzun yenilmezlik serisine sahip takımı durumunda bulunuyor. Ligde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, bu sezon 10 maçlık seri yakalayan tek takım oldu. Fenerbahçe ayrıca, 2 mağlubiyetle ilk yarının en az yenilen takımı olarak dikkati çekti.

Son dakika golleriyle 5 puan kaybetti

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında son dakikalarda yediği gollerle 5 puan yitirdi. Ligin 4. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının son bölümüne 2-2'lik beraberlikle giren sarı-lacivertliler, 90+3. dakikadaki gole engel olamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrılarak 1 puandan oldu. Fenerbahçe, 10. haftada 3-3 sona eren Kayserispor müsabakası ile 11. haftada 1-1 tamamlanan Osmanlıspor karşılaşmalarının son dakikalarında yediği gollerle toplam 4 puan bıraktı.

Geçen sezondan 1 puan önde

Fenerbahçe, son haftalardaki çıkışıyla ilk yarıya göre geçen sezondan 1 puan daha fazla topladı. Advocaat'ın teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe, geçen sezon 17 haftalık periyotta 32 puan elde etmiş ve lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde 4. sırada yer almıştı. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ise ilk yarı sonunda 33 puanla zirvenin 3 puan gerisinde bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 25.12.2017 12:57
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ŞampiyonlukSÜPERLİGIlk YarıFutbolFenerbahçe
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