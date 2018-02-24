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Feslikan etabı Oveckhin'in

Antalya Bisiklet Turunu'nun Feslikan etabında Marathon Tula takımından Oveckhin birinci oldu

24 Şubat 2018 Cumartesi 11:40
Feslikan etabı Oveckhin'in

Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını, Marathon Tula takımından Rus sporcu Artem Ovechkin kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın üçüncü etabı olan Feslikan etabı, 32,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nden verilen startla başlayan yarış, Feslikan Yaylası'ndaki bin 100 rakımlı piknik alanında tamamlandı. Artem Oveckhin, etabı bir saat 4 dakika 40 saniye ile ilk sırada bitirdi.

Polartech-Kometa takımından Awet Habtom ikinciliği, Wilier Triestina ekibinden Edoardo Zardini de üçüncülüğü elde etti. Bu sonuçla genel klasmanda zirveye çıkan Artem Oveckhin "Magenta" renkli mayoyu giydi. Sprint klasmanında Tirol takımından Georg Zimmermann "Sarı", tırmanış klasmanında Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Lehner "Turuncu", "Yenilenebilir Enerji" adı verilen prim klasmanında ise Polartech-Kometa'dan Awet Habtom "Yeşil" mayonun sahibi oldu. Dört etaplı yol yarışı, yarın Side-Lara etabıyla sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Bisiklet TuruArtem OvechkinBisikletMarathon Tula
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