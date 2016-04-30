Fethiye-Marmaris etabını Modolo kazandı

52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 7. ayağı Fethiye-Marmaris etabı sona erdi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde 2. HC kategorisinde yer alan ve 8 etaptan oluşan organizasyonun 7. ayağı, Fethiye'deki Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. Etaba kayıt yaptıran 99 sporcu, 128,6 kilometrelik parkurda dört yanı ormanlarla çevrili D-400 kara yolundan Göcek Tüneli, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerinden geçerek, mavi ile yeşilin bütünleştiği Gökova Körfezi'nin kenarından Marmaris merkezine ulaştı. Yarış, Atatürk Caddesi'nde sonlandı. Yarışın son bölümünde büyük çekişme yaşanırken, İtalya'nın Lampre-Merida takımından Sacha Modolo, 3.15.15'lik derecesiyle toplu finişe ilk sırada girdi. İtalya'nın Southeast Venezuela takımından Manuel Belletti ikinci, Hollanda'nın Parkhotel Valkenburg Continential takımından Marco Zanotti ise üçüncü oldu. Torku Şekerspor'dan Ahmet Örken, tekerlek farkıyla 7. sırada yer aldı. Genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayo İspanya'nın Caja Rural-Seguros RGA takımından Jose Gonçalves'te, tırmanış liderinin taşıdığı kırmızı mayo İtalya'nın Lampre-Merida takımından Przemyslaw Niemiec'de, Türkiye güzellikleri liderinin giydiği beyaz mayo ise Caja Rural-Seguros RGA ekibinden Luis Mas Bonet'te kaldı. Bu etapta genel klasman lideri Gonçelves'te olan sprint liderinin taşıdığı yeşil mayo el değiştirirken, mayonun yeni sahibi Southeast Venezuela takımından Manuel Belletti oldu. Dört etap genel klasman lideri olarak turkuaz mayoyu giyen Caja Rural-Seguros RGA takımından Armentia Pello Bilbao, rahatsızlandığı için yarışı yarıda bıraktı. Etap sonunda düzenlenen törende dereceye girenler ile mayo giyen sporculara ödülleri ve mayoları, Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdürü Evren Başar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. Ali Acar, dereceye giren bisikletçilere Marmaris'in simgesi olan çam balı da hediye etti. 52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, yarın Marmaris'ten başlayıp, İzmir'in Selçuk ilçesinde bitecek 203,2 kilometrelik yarışla sona erecek.

Modolo: "Bugünkü etap finalinin tam bana göre olduğunu söyleyebilirim"

52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu giyen İspanya'nın Caja Rural-Seguros RGA takımından Jose Gonçalves, "Takım olarak kendimize çok güveniyoruz. Yarın için belirli bir stratejimiz yok. Umarım her şey yolunda gider. Turu kazanırsam, benim için büyük bir mutluluk olacak." dedi. Turun 7. ayağı olan Fethiye-Marmaris etabından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gonçalves, organizasyonun yarın koşulacak 203,2 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabıyla tamamlanacağını hatırlatarak, "Bugünkü kısa etapta yarınki uzun ve son etap için enerjimizi en asgari düzeye indirerek, güç tasarrufu yapmaya çalıştık. Takım olarak kendimize çok güveniyoruz. Yarın için belirli bir stratejimiz yok. Umarım her şey yolunda gider ve Türkiye Turu'nu kazanırsam, benim için büyük bir mutluluk olacak." diye konuştu. Gonçalves, turda dört etap boyunca genel klasman lideri olan ve bugünkü yarışı yarıda bırakan takım arkadaşı Armentia Pello Bilbao'nun yokluğunu yarınki son yarışta hissetmeyeceklerini ileri sürerek, "Bilbao, dünden beri rahatsız olduğu için yarışı bırakmasının uygun olacağına karar verdik. Bilbao'nun ayrılmasına rağmen iyi bir kadro olduğumuz için eksikliğini hissetmedik. Turu sırtlayacağımızı düşünüyorum. Yarın turun liderliğini kaçırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Fethiye-Marmaris etabını ilk sırada tamamlayan İtalya'nın Lampre-Merida takımından Sacha Modolo, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu çok sevdiğini aktardı. Seydişehir-Alanya etabında da zafere ulaşan deneyimli bisikletçi, "Kazandığım ilk etap da güzeldi ama bugünkü etap finalinin tam bana göre olduğunu söyleyebilirim. Son iniş bölümü, sprint için bana uygun bir ortam hazırladı. Takımdan herhangi bir arkadaşım da kazanabilirdi ancak Ferrari beni çok iyi taşıdı. Şansın tekrar bize döndüğünü söyleyebiliriz. Giro d'Italia (İtalya Bisiklet Turu) öncesinde her şey yolunda gidiyor." şeklinde görüş belirtti.

İlk etaptan itibaren zorlu mücadelelerin yaşandığına değinen Modolo, "2010'dan bu yana tüm turlara katıldım. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu çok seviyorum ve beğeniyorum. Bu yıl, öncekilere göre organizasyonla ilgili bir tereddüt oluştu ancak yeni organizasyon açısından hiçbir değişiklik görmediğimiz gibi her şeyin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Sadece ilk günkü etaplarda zorlu mücadeleler oldu. Rüzgarlı ve tırmanışlı etaplarda mücadele etmek zorunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.