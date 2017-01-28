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Finalde büyük kapışma

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal arasındaki final maçı, yarın oynanacak

28 Ocak 2017 Cumartesi 12:57
Finalde büyük kapışma

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, tenisseverlerin uzun zamandır beklediği ezeli rakipler 9 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile 17 numaralı seribaşı İsviçreli Federer arasındaki final maçı, yarın TSİ 11.30'da başlayacak. Kariyerinde 17 grand-slam zaferi bulunan Federer ile 14 grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal arasındaki ezeli rekabet, final turunda uzun zamandır yaşanmadı.

Üstünlük Nadal'da
Taraflar arasındaki 13 yıllık rekabette, Nadal'ın ezici üstünlüğü bulunuyor. Tarafların birbirleriyle oynadıkları 34 maçın 23'ünden Nadal, 11'inden ise Federer galip ayrıldı.

Son maçı Federer kazandı
Son yıllarda sakatlık sorunlarıyla boğuştukları için eski performanslarından uzaklaşan iki tenisçi arasındaki son maç ise geçen yıl İsviçre'nin Basel kentinde oynanmıştı. Bu müsabakada rakibini 6-3, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Federer, galibiyete uzanmıştı.
Son Güncelleme: 28.01.2017 13:06
Anahtar Kelimeler:
Final MaçıRafael NadalRoger FedererAvustralya AçıkTenis
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