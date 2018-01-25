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Finalin adı belli oldu

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen tenisçi Halep, Alman Kerber'i 2-1 yenerek ilk kez Avustralya Açık finaline yükseldi

25 Ocak 2018 Perşembe 10:07
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Finalin adı belli oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, finalde Caroline Wozniacki'nin rakibi oldu.

Melbourne kentinde oynanan yarı final mücadelesinde Rumen tenisçi Halep, 21 numaralı seribaşı ve 2016 yılının Avustralya Açık şampiyonu Alman Angelique Kerber ile karşılaştı. İlk seti 6-3 kazanan Halep'e ikinci seti 6-4 alarak yanıt veren Kerber, maça yeniden ortak oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı son sette 5-3 üstünlüğü yakalayan Halep karşısında üst üste üç oyun alan Alman tenisçi, 12. oyunda da iki maç puanı yakalamasına karşın avantajını iyi değerlendiremedi ve oyunlara 6-6'lık denge geldi.

16. oyunda rakibinin servisini dördüncü kez kıran Halep, seti 9-7, 2 saat 20 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak kariyerinde ilk kez Avustralya Açık finaline yükseldi. Fransa Açık'ta iki kez final oynayan ancak grand slam şampiyonluğu bulunmayan Rumen sporcu, cumartesi günü oynanacak tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile karşılaşacak. Bugüne kadar grand slam turnuvalarında karşılaşmayan iki tenisçi arasında oynanan 6 maçın 4'ünden Danimarkalı Wozniacki galip ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 25.01.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
TenisSimona HalepGrand SlamCaroline WozniackAvustralya Açık
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