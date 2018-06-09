Fransa Açık'ta büyük gün

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler şampiyonu yarın belli olacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te sona erecek toprak kort turnuvasında, 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek. 2017'deki şampiyonluğuyla açık dönemde bir grand slam turnuvasını 10 kez kazanan ilk tenisçi unvanını alan Nadal, yarın tüm zamanlar rekoru için mücadele edecek.

İspanyol tenisçi bu yıl da mutlu sona ulaşırsa Avustralya Açık'taki 11 şampiyonluğuyla bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi olan Margaret Court'un rekoruna ortak olacak. Kadınlar tenisinin efsane ismi Avustralyalı Court, 1973'ten bu yana rekoru elinde tutuyor. Fransa Açık'a iki yıldır yarı finalde veda eden 24 yaşındaki Thiem ise kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

10. randevu

Nadal ve Thiem, Fransa Açık finalinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 9 maçın 6'sını İspanyol tenisçi kazanırken, 3'ünde ise Thiem istediğini alan taraf oldu. İki tenisçi en son geçen ay Madrid Açık çeyrek finalinde karşılaştı. Thiem, tek tip kortta üst üste 50 set kazanarak rekor kıran 32 yaşındaki Nadal'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.