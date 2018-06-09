Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589

Fransa Açık'ta büyük gün

Tek erkeklerde İspanyol Nadal ile Avusturyalı Thiem, yarın finalde karşı karşıya gelecek

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:48
Fransa Açık'ta büyük gün

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler şampiyonu yarın belli olacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te sona erecek toprak kort turnuvasında, 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek. 2017'deki şampiyonluğuyla açık dönemde bir grand slam turnuvasını 10 kez kazanan ilk tenisçi unvanını alan Nadal, yarın tüm zamanlar rekoru için mücadele edecek.

İspanyol tenisçi bu yıl da mutlu sona ulaşırsa Avustralya Açık'taki 11 şampiyonluğuyla bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi olan Margaret Court'un rekoruna ortak olacak. Kadınlar tenisinin efsane ismi Avustralyalı Court, 1973'ten bu yana rekoru elinde tutuyor. Fransa Açık'a iki yıldır yarı finalde veda eden 24 yaşındaki Thiem ise kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

10. randevu

Nadal ve Thiem, Fransa Açık finalinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 9 maçın 6'sını İspanyol tenisçi kazanırken, 3'ünde ise Thiem istediğini alan taraf oldu. İki tenisçi en son geçen ay Madrid Açık çeyrek finalinde karşılaştı. Thiem, tek tip kortta üst üste 50 set kazanarak rekor kıran 32 yaşındaki Nadal'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
1 Numaralı Seribaşı İspanyol Rafael NadalDominic ThiemFransaFransa AçıkGrand SlamRoland GarrosTenis TurnuvasıToprak Kort
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Açık'ta final heyecanı
Fransa Açık'ta final heyecanı
"İki madalya alıp bırakacağım"
"İki madalya alıp bırakacağım"
Guliyev yine rekor kırarak kazandı
Guliyev yine rekor kırarak kazandı
Şimdiden 2020'yi düşünüyor
Şimdiden 2020'yi düşünüyor
Yok böyle bir kazanç
Yok böyle bir kazanç
Atletizmde Türkiye rekoru
Atletizmde Türkiye rekoru
Avrupa Şampiyonası başladı
Avrupa Şampiyonası başladı
Nahed’in tek hayali olimpiyat
Nahed’in tek hayali olimpiyat
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim