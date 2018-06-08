Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95876
ALTIN
187.294
DOLAR
4.4829
STERLİN
6.0126
EURO
5.2740

Fransa Açık'ta final heyecanı

Tek kadınlarda Rumen Halep ile ABD'li Stephens, şampiyonluk için yarın karşı karşıya gelecek

08 Haziran 2018 Cuma 11:01
Fransa Açık'ta final heyecanı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar şampiyonu yarın belli olacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasında, 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 10 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek.

26 yaşındaki Halep, kariyerinin dördüncü grand slam finalinde ilk şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Rumen sporcu, 2014 ve 2017 yıllarında Fransa Açık'ta, bu yıl da Avustralya Açık'ta finale çıkmış ancak şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.

25 yaşındaki Stephens ise kariyerindeki ikinci finalinden de şampiyonlukla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. ABD'li sporcu, geçen yıl ABD Açık'ta finale çıkmış ve vatandaşı Madison Keys'i 2-0 yenerek ilk grand slam zaferine uzanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
Tenis TurnuvasıSloane StephensRoland GarrosGrand SlamFransa Açık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İki madalya alıp bırakacağım"
"İki madalya alıp bırakacağım"
Guliyev yine rekor kırarak kazandı
Guliyev yine rekor kırarak kazandı
Şimdiden 2020'yi düşünüyor
Şimdiden 2020'yi düşünüyor
Yok böyle bir kazanç
Yok böyle bir kazanç
Atletizmde Türkiye rekoru
Atletizmde Türkiye rekoru
Avrupa Şampiyonası başladı
Avrupa Şampiyonası başladı
Nahed’in tek hayali olimpiyat
Nahed’in tek hayali olimpiyat
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor
Serbest güreşçilerimiz iddialı
Serbest güreşçilerimiz iddialı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim