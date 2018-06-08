Fransa Açık'ta final heyecanı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar şampiyonu yarın belli olacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasında, 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 10 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek.

26 yaşındaki Halep, kariyerinin dördüncü grand slam finalinde ilk şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Rumen sporcu, 2014 ve 2017 yıllarında Fransa Açık'ta, bu yıl da Avustralya Açık'ta finale çıkmış ancak şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.

25 yaşındaki Stephens ise kariyerindeki ikinci finalinden de şampiyonlukla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. ABD'li sporcu, geçen yıl ABD Açık'ta finale çıkmış ve vatandaşı Madison Keys'i 2-0 yenerek ilk grand slam zaferine uzanmıştı.