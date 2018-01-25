Fransız tenisçide doping şüphesi

Geçen yıl mazeretsiz olarak 3 doping testine girmeyen Fransız kadın tenisçi Alize Cornet'ye men cezası verilmesi gündeme geldi.

Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 42. basamağında yer alan Fransız tenisçinin, 12 ay içinde çağrıldığı 3 doping testine mazeretsiz olarak katılmadığı belirtildi. Açıklamada, 28 yaşındaki Fransız tenisçinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı ve mart ayında yapılacak toplantıda konunun ele alınacağı duyuruldu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kendini savunan Cornet ise geçen sezon 20 doping kontrolünden sadece 3'ünü kaçırdığını belirterek, "Katılmadığım testler için ITF'nin duymak istemeyeceği geçerli nedenlerim var." ifadelerini kullandı. Fransa Tenis Federasyonu ise gelecek ay düzenlenecek Fed Kupası'nda Alize Cornet'nin ülkeyi temsil edecek tenisçiler listesinden çıkarıldığını duyurdu. Avustralya Açık'a üçüncü turda veda eden Cornet'nin spordan iki yıla kadar men cezası alabileceği belirtiliyor.