Futboldan atletizm şampiyonluğuna

Gaziantep'te antrenörünün üç yıl önce futbol oynarken yeteneğini fark edip atletizme yönlendirdiği 14 yaşındaki Alican Polat, bin metre ve yüksek atlamada 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Alican Polat, yaptığı açıklamada, antrenörü Aynur Erdoğan'ın üç yıl önce futbol oynarken yeteneğini fark edip kendisini atletizme yönlendirdiği belirtti. Sporu çok sevdiğini dile getiren Alican, şöyle konuştu: "Üç yıl önce atletizmle spor hayatım başladı. Daha sonra uzun atlama ve üç adım dallarına da yöneldim. Spor yapmak benim için bir tutku. Yaptığım bütün branşları da seviyorum. Atletizmde bin metrede 1, yüksek atlamada 2 Türkiye birinciliğim var. Üç adımda da bölge ikinciliği elde etti. Bunların dışında uzun atlamada Türkiye altıncılığı, çoklu branşta da Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Ailem her zaman arkamda oldu. Annemin çok büyük desteği var. Spor hiçbir şeye engel değil. Başarılı olmak için çok çalışıyorum. Daha da çalışacağım. Şu an için bir tercih yapamıyorum. İleride antrenörümün yönlendirmesiyle branşlardan birini tercih edebilirim."

Antrenör Erdoğan: "5. sınıfta futbol oynarken keşfettim"

Antrenör Aynur Erdoğan, Alican'ın çok yetenekli olduğuna dikkati çekti. Alican'ı henüz yaşı küçük olduğu için tek bir branşa yönlendirmediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "5. sınıfta futbol oynarken keşfettim. Böylelikle atletizmin içine çektik. İl, bölge ve Türkiye şampiyonalarında birçok derece elde etti. Atletizm ve yüksek atlamada Türkiye birincilikleri bulunuyor. Hareketli bir çocuktu. İlk başta beni çok zorlamıştı. Atletizmi aşılayana kadar çok zaman sarf ettik. Çok çabuk pes ediyordu. Annesi de destek oldu. Şu anda çok başarılı. Çok yönlü bir çocuk. Bütün branşları yaptırıyorum."