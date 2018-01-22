Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115833
ALTIN
163.362
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.2957
EURO
4.6709

Futboldan atletizm şampiyonluğuna

Gaziantep'te antrenörünün üç yıl önce futbol oynarken keşfedip atletizme yönlendirdiği 14 yaşındaki Alican Polat, bin metre ve yüksek atlamada 3 Türkiye şampiyonluğu elde etti

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:15
9 Okunma
Futboldan atletizm şampiyonluğuna

Gaziantep'te antrenörünün üç yıl önce futbol oynarken yeteneğini fark edip atletizme yönlendirdiği 14 yaşındaki Alican Polat, bin metre ve yüksek atlamada 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Alican Polat, yaptığı açıklamada, antrenörü Aynur Erdoğan'ın üç yıl önce futbol oynarken yeteneğini fark edip kendisini atletizme yönlendirdiği belirtti. Sporu çok sevdiğini dile getiren Alican, şöyle konuştu: "Üç yıl önce atletizmle spor hayatım başladı. Daha sonra uzun atlama ve üç adım dallarına da yöneldim. Spor yapmak benim için bir tutku. Yaptığım bütün branşları da seviyorum. Atletizmde bin metrede 1, yüksek atlamada 2 Türkiye birinciliğim var. Üç adımda da bölge ikinciliği elde etti. Bunların dışında uzun atlamada Türkiye altıncılığı, çoklu branşta da Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Ailem her zaman arkamda oldu. Annemin çok büyük desteği var. Spor hiçbir şeye engel değil. Başarılı olmak için çok çalışıyorum. Daha da çalışacağım. Şu an için bir tercih yapamıyorum. İleride antrenörümün yönlendirmesiyle branşlardan birini tercih edebilirim."

Antrenör Erdoğan: "5. sınıfta futbol oynarken keşfettim"

Antrenör Aynur Erdoğan, Alican'ın çok yetenekli olduğuna dikkati çekti. Alican'ı henüz yaşı küçük olduğu için tek bir branşa yönlendirmediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "5. sınıfta futbol oynarken keşfettim. Böylelikle atletizmin içine çektik. İl, bölge ve Türkiye şampiyonalarında birçok derece elde etti. Atletizm ve yüksek atlamada Türkiye birincilikleri bulunuyor. Hareketli bir çocuktu. İlk başta beni çok zorlamıştı. Atletizmi aşılayana kadar çok zaman sarf ettik. Çok çabuk pes ediyordu. Annesi de destek oldu. Şu anda çok başarılı. Çok yönlü bir çocuk. Bütün branşları yaptırıyorum."

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
Uzun AtlamaAtletizmAlican Polat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Dünyada ondan büyüğü yok"
"Dünyada ondan büyüğü yok"
Federer çeyrek finale çıktı
Federer çeyrek finale çıktı
Dimitrov ve Svitolina 4. turda
Dimitrov ve Svitolina 4. turda
Şimdiden şampiyon gibiler
Şimdiden şampiyon gibiler
Avustralya Açık'a veda etti
Avustralya Açık'a veda etti
Nadal 3. tura yükseldi
Nadal 3. tura yükseldi
Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler
Antalya'nın 'yıldız'ını söndürdüler
Gaziantepspor'un 'Cenk' beklentisi
Gaziantepspor'un 'Cenk' beklentisi
Murray dev turnuvadan çekildi
Murray dev turnuvadan çekildi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim