Gençler, Antalya'da çalışıyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalıştı. Koşuyla başlayan idman, güç ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-siyahlı futbolcular, pas çalışmasının ardından koşuyla antrenmanı tamamladı. Tedavisine devam edilen Jailton Paraiba ile izinli olan Uğur Çiftçi ve Elvis Manu antrenmana katılmadı. Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenman ile devam edecek.