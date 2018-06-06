Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95791
ALTIN
191.773
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.1726
EURO
5.4168

Guliyev yine rekor kırarak kazandı

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede yarışma rekoru kırarak kazandı

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:01
Guliyev yine rekor kırarak kazandı

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Finlandiya'da düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede yarışma rekoru kırarak ilk sırayı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turku kentindeki oyunlarda 200 metrede piste çıkan Ramil, 20.23'lük derecesiyle yarışma rekorunu kırarak birinci oldu. Guliyev, Turku'daki yarışmalarda geçen yıl 100 metre rekorunu da eline geçirmişti.

Ramil Guliyev, 7 Haziran Perşembe günü Oslo'da koşulacak Elmas Lig mücadelesinde de 200 metrede piste çıkacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AtletizmPaavo Nurmi OyunlarıRamil GuliyevTürkiye Atletizm FederasyonuYarışma Rekoru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şimdiden 2020'yi düşünüyor
Şimdiden 2020'yi düşünüyor
Yok böyle bir kazanç
Yok böyle bir kazanç
Atletizmde Türkiye rekoru
Atletizmde Türkiye rekoru
Avrupa Şampiyonası başladı
Avrupa Şampiyonası başladı
Nahed’in tek hayali olimpiyat
Nahed’in tek hayali olimpiyat
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor
Serbest güreşçilerimiz iddialı
Serbest güreşçilerimiz iddialı
Olcay'dan taraftara başarı sözü
Olcay'dan taraftara başarı sözü
Boksun kalbi Trabzon’da attı
Boksun kalbi Trabzon’da attı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim