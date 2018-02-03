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Güreş altın çağını yaşıyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, "Cumhuriyet tarihinde 1923'ten günümüze 429 altın madalya kazanmışız. Gerçekten çok büyük bir başarıya imza atmışız" şeklinde konuştu

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:12
Güreş altın çağını yaşıyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 1923'ten günümüze güreşte 429 altın madalyanın kazanıldığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Şampiyonası'nın eleme müsabakalarının açılışını yapmak üzere Bilecik'e gelen Aydın, yaptığı açıklamada, güreşin tam anlamıyla bir ata sporu olduğunu söyledi. Türk tarihine bakıldığında en çok madalyanın güreş branşında alındığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu: "Cumhuriyet tarihinde 1923'ten günümüze 429 altın madalya kazanmışız. Gerçekten çok büyük bir başarıya imza atmışız. Türk spor tarihini altın harflerle süslemişiz. En son 2016 Rio Olimpiyatları'nda elde edilen 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. 2017 Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın madalya aldık. Yani 5 kez Avrupa'da İstiklal Marşımızı okuttuk. Adeta İstiklal Marşımızı Avrupa'ya ezberlettik. Geçen sene Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda 3'ü şampiyonluk olmak üzere 7 madalya kazandık. Yedi madalyanın tamamı olimpik sıklet. Böyle olması 2020 için bizleri çok sevindirdi, umutlandırdı."

"Halk tarafından Türkiye'nin en başarılı federasyonu seçildik"

Musa Aydın, Dünya Güreş Birliği tarafından grekoromen takımlarının dünyanın bir numarası seçildiğini anlatarak, "Geçen yıl elde ettiğimiz başarılardan dolayı halk tarafından Türkiye'nin en başarılı federasyonu seçildik. Göreve geldiğimiz günden bu yana her şampiyonada Türk güreşinin çıtasını yükselttik, başarı üstüne başarı koyduk. " diye konuştu. Sporda en büyük hedefin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Aydın, "Şimdiki hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Burada 2016'nın üstüne çıkıp, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GüreşMusa AydınTürkiye Güreş Federasyonu
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