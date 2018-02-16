Güreş Şampiyonası'na talibiz

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Türkiye'nin 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya aday olduğunu belirterek, "Dünya Güreş Birliği ile (UWW) görüşmelerimiz devam ediyor. Yarı yarıya sözünü aldık. Ülkemiz, şampiyonanın en güçlü adayı" dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türk sporunda güreşin zirvede yer aldığını ve bunun son örneğinin de "Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri"nde en başarılı federasyon seçilmeleri olduğunu söyledi. "Şu anda güreşte bütün kategorilerde yükselişteyiz. Yaklaşık 50 yıl aradan sonra federasyon olarak madalya sıralamasında öne geçtik." diyen Yılmaz, güreş sporunda iyi olmalarına karşın amaçlarının her zaman bunun daha da üzerine çıkmak olduğunu vurguladı.

Yılmaz, güreşin ata sporu olduğunu ve savaşa hazırlanırken bile güreş tutulduğunu ifade ederek, "Biz federasyon olarak uluslararası alanda ülkemize bin 500'ü aşkın madalya kazandırdık ve 1. sıradayız. Güreş branşını her zaman zirvede tutmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz, her zaman daha iyisini yapmak. Çıta yükseldikçe işimiz daha da zorlaşıyor." diye konuştu.

"Balkan şampiyonaları, sporcuların deneyimi için önemli"

En son 1991'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın, Avrupa ve dünya şampiyonalarıyla eşdeğer olmasına karşın uzun yıllar yapılmadığına işaret eden Yılmaz, UWW yetkilileriyle görüşerek, organizasyonun 2015’ten itibaren yeniden yapılmaya başlandığını anımsattı. Kendisinin de 1991'deki son şampiyonaya sporcu olarak katıldığını anlatan Yılmaz, "Sporcularımızın deneyimini arttırmak için önemli. Balkan şampiyonaları geçmişte Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi güçlü geçiyordu. Şimdi tekrar o canlılığı yakalamaya başladı. 2 senedir de biz gençler kategorisinde ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyona sporcularımıza tecrübe anlamında ciddi katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 2-10 Haziran'da İstanbul'da yapılacağına değinen Yılmaz, şunları söyledi: "23 yaş altı neredeyse büyükler demek. Burada yarışacak sporcularımız belki olimpiyatlarda yarışma imkanı bulacak. Biz ülke olarak organizasyonlara önem veriyoruz. Dünyadaki birçok organizasyondan daha iyisini yapıyoruz. 2019 Büyükler Dünya Şampiyonası'nı ülkemize almaya çalışıyoruz. Dünya Güreş Birliğiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yarı yarıya sözünü aldık. Ülkemiz, şampiyonanın en güçlü adayı. 2019'da şampiyonayı İstanbul'a alabilirsek, bu 2020 olimpiyatları için baraj niteliğinde olacak ve sporcularımıza çok büyük katkı sağlayacak. Ev sahipliği avantajımızı kullanacağız."

"Kadın güreşçilerimizi önemsiyoruz"

Güreşin erkek sporu olarak bilindiğini ancak dünyada bu sporu yapan kadınların da başarılı olduklarını ifade eden Tahir Yılmaz, şunları kaydetti: "Voleybol, basketbol ve diğer branşlarda olduğu gibi güreşte de kadınlar mücadele ediyor. Kısa bir süre içerisinde ciddi dereceler elde ettik. Milli güreşçimiz Yasemin Adar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda ülkemizin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu oldu. Yine Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Evin Demirhan, altın madalya kazandı. Kadın güreşi ciddi bir ivme kazanarak ülkemize madalya kazandırıyor ve bundan sonra da kazandırmaya devam edecek. Biz de federasyon olarak kadın güreşçilerimizi önemsiyoruz, destekliyoruz. Daha doğrusu bakanlığımız destekliyor."