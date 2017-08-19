Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı, organizasyonun düzenleneceği Fransa'ya gitti. Ay-yıldızlı takım, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla, 21-26 Ağustos tarihlerinde şampiyonanın gerçekleştirileceği başkent Paris'e hareket etti. Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosunda 59 kiloda Hammet Rüstem, 66 kiloda Atakan Yüksel, 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 80 kiloda Aslan Atem, 85 kiloda Metehan Başar, 98 kiloda Fatih Başköy ve 130 kiloda Rıza Kayaalp bulunuyor. Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları 21-22 Ağustos'ta yapılacak.
Güreşçiler Fransa'ya gitti
Grekoromen Milli Takımı, Fransa'da düzenlenecek şampiyona için Paris'e gitti
19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:53
Bu haber kez okundu.