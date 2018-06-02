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Güreşçilerimiz başarıya inanıyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, "Seyircimiz önünde müsabaka yapmanın bize büyük avantaj sağlayacağına inanıyorum" dedi

02 Haziran 2018 Cumartesi 11:18
Güreşçilerimiz başarıya inanıyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Salih Bora, 4-10 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek turnuva öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Bağcılar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlıklarını Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren sporcuların daha önce madalya kazanmış isimler olduğunu belirtti. Şampiyonanın hazırlıklarını tamamladıklarını ve çok iyi bir dönem geçirdiklerini dile getiren Bora, "Kaliteli bir takımımız var. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Daha önceden bu kategoride dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Bu kategori bizim A Milli Takım'a geçmedeki basamağımız, çocuklarımız buradan A Milli Takım'a atlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasını "hem iyi hem de zor" olarak nitelendiren Bora, şöyle devam etti: "Seyircimiz önünde müsabaka yapmanın bize büyük avantaj sağlayacağına inanıyorum. Zor tarafından bakarsak, sporcularımız üzerinde biraz stres meydana getirecek. Eğer sporcularımız o stresi aşarsa, daha başarılı olacaklar. O yönden mücadelenin İstanbul'da olması hem Türk sporseverlerini hem de takımımızı çok iyi yönde etkileyecek. Tabii ki bizim hedeflerimiz buradan çıkacak olan gençlerimizi A takıma monte edebilmek. İki sene sonra yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda barajı geçecek sporcular olduğuna inanıyoruz."

Salih Bora, Türkiye'nin, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nı düzenlemeye aday olduğunu hatırlattı. 2019 Büyükler Dünya Şampiyonası'nın, olimpiyatlar açısından büyük önem taşıdığını aktaran Bora, "Türkiye, bu tür organizasyonları başarıyla düzenliyor. O şampiyonada ilk 5'e girenler olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek. Kıran kırana mücadeleler olacak ve küçük nüanslarla kazanan veya kaybeden sporcular belli olacak. Rakipler birbirine çok denk." diye konuştu.

Seyircilere de destek çağrısında bulunan Bora, "Avrupa'ya gittiğimiz zaman aleyhte destekle karşılaşıyoruz. Burada kendi seyircimiz önünde hem psikolojik olarak rahatız hem de hakemlerin bize karşı biraz daha tedbirli davranacağına inanıyorum. Güreş bizim ata sporumuz ama güreşte hakem inisiyatifi biraz fazla. Hakem inisiyatifi her yere çekebiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

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