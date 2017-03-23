Güreşe yeni sistem

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, şampiyon sporcuların tecrübelerinden yararlanmak istediklerini, bu nedenle menajerlik sistemini getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Güreşte hayata geçirilmesi planlanan menajerlik sistemiyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan başkan Aydın, "Türkiye'ye mal olmuş insanların kariyer planlamasını yapacak bir menajer istiyoruz. Sporu bıraktıktan sonra da sporcunun hayatı bizim için önemli." dedi. Kendilerinin yapmak istediğinin bir kariyer planlaması olduğunu vurgulayan Aydın, "Dünya ve olimpiyat şampiyonu bir sporcu, güreşi bıraktıktan sonra ne yapacağını bilmiyor ve boşlukta kalıyor. Bu sporcuları madalya deposu gibi görmemek lazım. Şampiyon olmak kolay değil. Şampiyon olan sporcu akıllı ve zeki olacak. Bunları toplumun iyi değerlendirmesi lazım. Bu anlamda menajerlik sistemini uygun gördük. Kariyer planlaması yaparak hayat boyu tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Futboldaki menajerlik sistemi gibi olmayacak"

Aydın, uygulamak istediklerinin futboldaki menajerlik sisteminden farklı olduğunu dile getirdi. Menajerlik sistemini değerlendirerek hayata geçirmek istediklerini belirten Aydın, şöyle konuştu: "Futboldaki menajerlik sistemi gibi olmayacak. Sporcunun spor hayatı, spordan sonraki hedefleri ve onların planlanması var. Bunların giderlerini federasyon olarak biz karşılayacağız. Milli takım sporcularını inceleyip geleceklerinin planlamasını yapacağız. Sporculara yardımcı olacağız. Nasıl psikolog ve diyetisyen ile anlaşıyorsak, onlarla da anlaşacağız. Şu bir gerçek ki böyle bir ihtiyaç ortada." Sistemle ilgili olarak federasyon birimlerinin çalışmaya başladığını ifade eden Musa Aydın, "En kısa zamanda hayata geçireceğiz. Eğitim kurulumuz bunu değerlendirecek ve yönetim kuruluna bir rapor sunacak" diyerek sözlerini tamamladı.