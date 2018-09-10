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Güreşte gençlerimiz coştu

Türkiye, Balkan Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 28 madalya kazanırken, grekoromen ve serbest stilde şampiyon oldu

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:24
Güreşte gençlerimiz coştu

Balkan Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, toplam 28 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, miniklerin ardından yıldız güreşçiler de Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda milliler, serbest stilde 8 altın ve 1 gümüş, grekoromende 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, kızlarda da 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 28 madalya elde etti. Serbest stilde 45 kiloda Yusuf Demir, 51 kiloda Hamza Zopalı, 55 kiloda Süleyman Konak, 60 kiloda Mustafa Eren İlhan, 71 kiloda Serhat Çavuşoğlu, 80 kiloda Oktay Çiftçi, 92 kiloda Murat Sezmiş ve 110 kiloda Hasan Sipahi altın, 65 kiloda Harun Söyler ise gümüş madalya kazandı. Türkiye, serbest stilde topladığı 235 puanla takım halinde şampiyon oldu.

Grekoromen stilde 45 kiloda Murat Kalkan, 51 kiloda Ramazan Tekin, 55 kiloda Seyitcan Baytekin, 60 kiloda Furkan Erkan, 65 kiloda Galip Top ve 92 kiloda Emre Helvacı birincilik kürsüsüne çıktı. 48 kiloda Kazım Tikence ve 110 kiloda Hüseyin Avri Cil gümüş, 71 kiloda Yusuf Gölbaşı ve 80 kiloda Behrem Bora Yılmaz bronz madalya aldı. Yıldız Grekoromen Milli Takımı da 220 puanla takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Kızlarda ise 43 kiloda Zehra Demirhan, 49 kiloda Bedriye Aksu ve 53 kiloda Evira Kamaloğlu altın madalyaya ulaştı. 40 kiloda Büşra Atansever, 46 kiloda Şeyma Kızmaz ve 65 kiloda Merve Karademir gümüş, 57 kiloda Elmas Çelik, 69 kiloda Deryanur Karaduman ve 73 kiloda Meryem Yılmaz bronz madalya kazandı. Türkiye, kızlarda Romanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Türk Milli Takımı, Balkan Minikler Güreş Şampiyonası'nda ise 21 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 29 madalya elde etmişti.

AA

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Balkan Yıldızlar Güreş ŞampiyonasıGüreşMadalya
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