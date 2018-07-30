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Halterde madalya rekoru kırdık

İtalya'da yapılan 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere 51 madalya kazanan milli halterciler, tarihi bir başarı elde etti

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:12
Halterde madalya rekoru kırdık

İtalya'da düzenlenen 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 51 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milano kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 22 ülkeden 331 sporcu katıldı. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada 16'şar erkek ve kadın sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonayı 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere 51 madalyayla tamamlayan milli sporcular, Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi oldu. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ülke sıralamasında 558 puanla zirvede yer alırken, bu kategoride Gürcistan 534 puanla ikinci, İtalya 511 puanla üçüncü oldu.

17 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye 343 puanla üçüncülüğü elde ederken, Romanya 393 puanla birinci, Azerbaycan 390 puanla ikinci sırayı aldı. Türkiye'nin 554 puanla birinci olduğu 15 yaş altı kızlar kategorisini İtalya 468 puanla ikinci, Azerbaycan 409 puanla üçüncü sırada bitirdi. 15 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye 550 puanla ikinci basamakta yer alırken, Azerbaycan 514 puanla birinciliği, Bulgaristan 419 puanla üçüncülüğü elde etti.

Dilara Narin'den üç altın madalya

Şampiyonanın son gününde 17 yaş altı kızlar kategorisinde Dilara Narin, üç altın madalya elde etti. Milano'da +75 kiloda yarışan Dilara, koparmada 85, silkmede 105, toplamda 190 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı. Aynı yaş kategorisinde 75 kiloda mücadele eden Dilara Uçan da koparmada 81, silkmede 101, toplamda 182 kilo ile 3 gümüş madalya aldı. Erkekler 17 yaş altında Türkiye'yi temsil eden Cebrail Acar ise +94 kiloda silkmede 178 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Tamer Taşpınar: "Geleceğe umutla bakıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, İtalya'da çok önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti. Taşpınar, göreve geldikleri günden bu yana Türk halteri adına özellikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Sporcularımız İtalya'da adeta tarih yazdı. Madalyalar kazanıp rekorlar kırdılar. Geleceğe umutla bakıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 51 madalya kazanmak çok önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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