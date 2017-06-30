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Hatice gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu

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Hatice gümüş madalya kazandı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Hatice Kübra İlgün, gümüş madalya kazandı.

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen şampiyonada, kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra, yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic'i 8-0 yenerek finale yükseldi. Finalde ev sahibi ülkeden Ah Reum Lee ile karşılaşan milli tekvandocu, ilk raundu 3-0, ikinci raundu ise 6-2 geride kapattı. Üçüncü rauntta farkı eriten Hatice Kübra, son saniyelerdeki çabasına rağmen karşılaşmayı 7-5 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı. Dünya şampiyonalarındaki ilk derecesini elde eden 24 yaşındaki Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 72 puan yazdırdı.
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