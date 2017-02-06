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Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülke olarak kazanılan 8 madalyanın 5'inin güreşten geldiğini belirterek, 2020 Tokyo'da bu sayının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi

06 Şubat 2017 Pazartesi 12:32
Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Musa Aydın, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları için belirledikleri hedefler doğrultusunda hazırlıklara şimdiden başladıklarını ifade etti. "Sporda en büyük hedef olimpiyatlardır." diyen Aydın, "Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları, olimpiyatlara hazırlıktır. Buralardan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcular seçilecektir. 2016'daki olimpiyatlarda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'ini güreşte elde ettik. Amacımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda rekorumuzu geliştirmek, bu çıtayı daha da yükseltmek, bayrağımızı göndere çektirmek. 5 madalyayı 6'ya nasıl çıkartırız, bir şampiyonluğu ikiye nasıl çıkartırız, bunların çalışmasını yapıyoruz." şeklinde konuştu. 

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nı Adana'da 8 sıklette yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla organize ettiklerini anımsatan Aydın, kentte güreşe daha fazla önem verilmesi gerektiğini, genç sporcular yetiştirilmesinin ülke adına olumlu sonuçlar doğuracağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
GüreşMusa Aydın
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