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Hedef, 6. kez Avrupa şampiyonluğu

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, "Avrupa Şampiyonası 2018 yılında Rusya'da yapılacak. Hedefim 6. kez Avrupa Şampiyonluğu ve rekoru geliştirebilmek" dedi

14 Aralık 2017 Perşembe 09:53
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Hedef, 6. kez Avrupa şampiyonluğu

Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, 2018 yılında Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Taha, yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye 10-8 yenilerek altın madalya şansını değerlendiremediğini anımsattı. Şampiyonanın kendisi için sıkıntılı geçtiğini ancak o süreci atlattığını ve psikolojik olarak daha güçlü durumda olduğunu söyleyen Taha, kondisyon ve kuvvet antrenmanlarını daha fazla yaptığını dile getirdi.

Taha, kendisini iyi durumda hissettiğini ve 2018'deki Avrupa Güreş Şampiyonası'na odaklandığını anlatarak, "Avrupa Şampiyonası 2018 yılında Rusya'da yapılacak. Hedefim 6. kez Avrupa Şampiyonluğu ve rekoru geliştirebilmek. Tamamen bu anlamda çalışıyorum. Hedefim dünya sıralamasında tekrar bir numaraya çıkmak." dedi. Bu doğrultuda çalışmalarının devam ettiğini ve sezonun iyi geçtiğini ifade eden Taha, şöyle konuştu: "Önümüzde Türkiye Şampiyonası var ve nasip olursa orada güreşeceğim. Hiçbir müsabakayı küçümsemiyorum, özellikle ülke içerisindeki müsabakalarda güreşiyorum. Çünkü alttan gelen genç kardeşlerimiz, güreşçilerimiz bizi örnek alıyor, aynı zamanda bizi izlemeye gelen seyirciler var. O anlamda bu duyguyu yaşatma adına yine Türkiye Şampiyonası'nda güreşeceğim. Tüm güreşseverleri 23 Aralık'ta Adana'ya bekliyorum. Bir müsabaka, bir aylık antrenmana bedel, o yönden benim için iyi olacağını düşünüyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Güreşçi Taha AkgülSivas
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