Hedef podyum

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Antrenörü İsmail Aksoy, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2017) kürsü şanslarının bulunduğunu söyledi.

Aksoy, 10-15 Ekim'de düzenlenecek "dünyanın kıtalararası tek bisiklet turu"na hazır olduklarını belirtti. Kayseri'nin Erciyes ilçesinde son çalışmalarını yaptıklarını dile getiren Aksoy, "Ayın 5'inde buradan çıkış yapacağız. Konya'ya 60 kilometre kala sporcular son antrenmanlarını gerçekleştirecek. 6 Ekim'de de adaptasyon için Konya'dan, Antalya'ya geçeceğiz. Turda kürsü şansımızın olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Aksoy, bu yıl ilk kez Dünya Turu takviminde koşulacak organizasyonun hazırlıklarına şubat ayında başladıklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Alanya'da iki ayrı hazırlık kampı geçirdik. Slovenya, Sırbistan, Çin, Fas ve Azerbaycan'da önemli müsabakalara katıldık. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda derece yapmak için gereken hazırlıkları yaptık. Herhangi bir kaza gerçekleşmezse podyum göreceğimize inanıyoruz." Türkiye'nin, Dünya Turu seviyesinde takımının bulunmadığına işaret eden Aksoy, "Bu nedenle ev sahibi kontenjanından faydalanarak milli takım adı altında yarışa katılacağız. Kulüp düzeyinde katılmanız için en azından profesyonel kıta takımınızın bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Profesyonel takımlara ihtiyacımız var"

Türk bisikletinin geleceğiyle ilgili de konuşan Aksoy, profesyonel takımlara ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Ahmet Örken'in, profesyonel kıta takımı İsrail Akademi'ye transfer olarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti: "Ahmet Örken, profesyonel kıta takımına transferi gerçekleşen ilk Türk bisikletçi unvanını aldı. Ahmet, her zaman ilkleri başarıyor. İlk Avrupa şampiyonumuz. Kendisinden çok umutluyuz. Bu yıl bizi gerçekten çok mutlu etti. Programlı bir şekilde çalıştığımız için bu sonuçları elde ediyoruz. Batuhan Özgür ve Onur Balkan'dan da umutluyuz ancak acil profesyonel takımlara ihtiyacımız var. Alttan gelen genç sporculara bir hedef koyamıyoruz. Torku Şekerspor'un gelecek yıllar için profesyonel kıta takımı olma hedefi var."

Ahmet Örken: "Takımımızın durumu çok iyi"

Türkiye'nin, TUR 2017'deki en önemli umudu Ahmet Örken, podyuma yer almayı çok istediğini söyledi. Profesyonel kıta takımının mayosunu giymeye hazırlanan Ahmet, "Takımımızın durumu çok iyi. Ülkemizde düzenlenen turda milli mayo ile kürsüde yer almayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu. TUR 2017'de mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın, teknik heyet ve sporcu kadrosu şöyle:

Başantrenör: Branko Filip

Antrenörler: İsmail Aksoy, Ayhan Aytekin, İsmail Uğurlu

Sporcular: Nazım Bakırcı, Ahmet Örken, Ahmet Akdilek, Muhammed Atalay, Ferit Can Şamlı, Batuhan Özgür, Serkan Balkan, Onur Balkan

Turun etapları

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ise şöyle:

1. etap: Alanya - Kemer

2. etap: Kumluca - Fethiye

3. etap: Fethiye - Marmaris

4. etap: Marmaris - Selçuk

5. etap: Selçuk - İzmir

6. etap: İstanbul - İstanbul