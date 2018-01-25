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Hedefleri Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Naz Bostancı ve Çağrı Doğan, başarılarını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırmak için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor

25 Ocak 2018 Perşembe 09:59
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Hedefleri Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Naz Bostancı ve Çağrı Doğan, Avrupa şampiyonluğu hedeflerine ulaşmak için çalışmaların sürdürüyor.

Mersin'de 19-21 Ocak'ta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası kadınlar kategorisinde 70 kiloda birinci olan Elif Naz ve erkekler artı 90 kiloda altın madalya kazanan Çağrı, 28 Haziran-1 Temmuz'da Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'na katılacak. Antrenörleri Metin Aydoğan ve Metin Sönmez eşliğinde çalışmalarını sürdüren milli judocular, şampiyonada başarılı sonuçlara imza atarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Elif Naz Bostancı, yaptığı açıklamada, judoya babasının destekleriyle başladığını söyledi. Kazandığı madalyaları, en büyük destekçisi babasına armağan ettiğini belirten Elif Naz, "Babamın vesilesiyle bugünlere gelebildim. Babamın yüzünü güldürdüm. 2015 yılında ilk derecem Türkiye birinciliğiydi. Madalyamı kalp krizinden hastanede yatan babama götürmüştüm. Babam çok mutlu oldu." diye konuştu.

"Ülkemi gururlandırmak istiyorum"

Milli judocu Elif Naz Bostancı, Türkiye Şampiyonası final müsabakası sırasında kendisini duygusal anlamda iyi hissetmediğini anlatarak, şöyle devam etti: "Antrenörümüz Metin Aydoğan bana destek ve akıl vererek maça girmemi sağladı. İlk maçı aldıktan sonra stresim azaldı. Benim amacım derece yapmaktı. Finale çıkınca çok mutlu oldum. Stresim azaldığı için şampiyonluğu elde ettim. Yedi yıldır judo yapıyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Her zamanki gibi şampiyonluğu istiyorum. Bir süre sonra birinci olmak takıntı haline geliyor. Türkiye Şampiyonası'ndan yeni döndüm. Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezine gideceğim. İki haftalık bir kamptan sonra yine Avrupa kupası için bir kampımız olacak. Sonrasında Avrupa Şampiyonası var. Orada da birinci olarak ülkemi gururlandırmak istiyorum."

Çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Elif Naz, "Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Antrenmanlar 2-3 saat sürüyor ve güzel geçiyor. Antrenmanlarda tek kız olarak yer alıyorum. Sürekli erkeklerle çalışıyorum. Erkek gücü ile kız gücü aynı değil. Bu beni daha fazla güçlendiriyor. Bunun maçlarda fiziksel, psikolojik olarak çok etkisi oluyor. Dört yıldır sadece erkeklerle antrenman yapıyorum. Kız judocu yetişmiyor." değerlendirmesinde bulundu. Elif Naz, okul ile antrenmanları bir arada yürütmenin zor olduğunu ancak judoyu çok sevdiğini ve hayallerini gerçekleştirmek için eğitimine devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Hedeflerim yüksek"

Milli judocu Çağrı Doğan da katıldığı turnuvalar içerisinde Türkiye şampiyonluğunun kendisi için her zaman ayrı bir yeri olacağını dile getirdi. Geçen yıldan bu yana devam eden çalışmaları altın madalya ile sonlandırmanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Çağrı, "Maça çok iyi hazırlandım ve konsantre oldum. Stressiz, sakin bir şekilde maçlarıma çıktım. Finalde dereceleri olan güçlü rakibini yendim. Çok şükür şampiyon olarak geldim. Hedeflerim yüksek. Türkiye'nin en iyi judocusu olmak benim de hayalim. Büyük hedeflerde olmak istiyorum. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 25.01.2018 13:59
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakJudoElif Naz BostancıÇağrı Doğan
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