Hedefleri Dünya Şampiyonası

Teknik Direktör İbrahim Akgün yönetiminde, hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak devam eden milli sporcular, kamp kapsamında kuvvet ve kondisyon çalışması yapıyor.



Kamp hakkında açıklama yapan Serbest Güreş A Milli Takım Antrenörü Yüksel Şanlı, Fransa 'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanmak için Bolu'da bulunduklarını belirtti. Olimpiyatlarda alınan başarılardan sonra güreşin çıtasının yükselmeye başladığını anlatan Şanlı, "Böylelikle Türk milletinin de güreşten beklentisi artmaya başladı. Olimpiyatlarda 3 madalya aldık. Hemen arkasından Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 2 bronz madalya aldık. Şimdi Bolu Aladağ’da Dünya Şampiyonası 'na hazırlanıyoruz." diye konuştu. Şanlı, Bolu kampının kuvvet ve kondisyon ağırlıklı devam ettiğini belirterek, "Bundan sonra Elmadağ'da bir hazırlık kampı daha yapıp oradan Fransa'ya gideceğiz. Hedefimiz, Fransa'da ilk 3 içinde olmak, Türk bayrağını ve Türk milletini en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı. Kampta bulunan 44 sporcunun günde çift antrenman yaparak hazırlandığını kaydeden Şanlı, Bolu kampının ana hedefinin, sporcuların kondisyonunu en üst seviyeye çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

"Hedefim altın madalya"

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 57 kiloda temsil edecek milli güreşçi Süleyman Atlı da kampın güzel geçtiğini söyledi. Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Süleyman Atlı, "Hedefim, Dünya Şampiyonası'nda ülkeme altın madalyayı getirmek. Burada güzel çalışıp şampiyonaya hazır bir şekilde gitmek istiyoruz." dedi.