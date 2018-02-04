Hırvatistan'da 6 madalya kazandık

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Golden Grand Prix'de Türk güreşçiler 6 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de grekoromen stilde düzenlenen turnuvada Türk Milli Takımı 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Milliler ayrıca, topladığı 136 puanla takım halinde birinciliği elde etti. Takım sıralamasında 134 puanla Macaristan ikinci, 114 puanla Belarus da üçüncü basamakta yer aldı. Turnuvada, 55 kiloda Doğuş Ayazcı altın, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Yunus Özel, 130 kiloda Ramazan Sarı gümüş, 55 kiloda Müslüm Alınlı, 67 kiloda da Volkan Çakıl bronz madalyayı boynuna taktı.