"Hollanda'nın nezaketsizliğine cevabı verdik"

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası'nda 6'sı altın olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eindhoven kentinde düzenlenen turnuvaya 53 ülkeden bin 212 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 19'u erkek, 32 sporcu temsil etti. Büyüklerde 20, gençlerde ise 1 sıklette mücadelen eden ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı. Hollanda Açık'ta kadınlarda 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 49 kiloda Merve Dinçel, 53 kiloda Durdane Altunel, +73 kiloda Nafia Kuş, erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ve genç erkekler +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı. Erkeklerde 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve 87 kiloda Serdar Yüksel’in gümüş madalya elde ederken, 58 kiloda Mertcan Dolmacı, 63 kiloda Hakan Reçber ve Ferhat Can Kavurat ile +87 kiloda Sabit Buğrahan Karakaş üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrına dikkati çekerek, "Hollanda’nın yaptığı nezaketsizliğe en güzel cevabı sahada madalya kazanan sporcularımız verdi." ifadelerini kullandı. Hollanda hükümetinin bu tavrına tepki gösteren milli sporcular da müsabakaların yapıldığı salonun önünde, "Hollanda'nın Sayın Bakanımıza yaptığı nezaketsizliği şiddetle kınıyoruz." yazılı pankart açmıştı.