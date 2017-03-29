İki efsane çeyrek finalde

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer, dördüncü turda Roberto Bautista Agut'u, Rafael Nadal ise Nicolas Mahut'u 2-0 yendi. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler dördüncü tur mücadelesinde dünya 6 numarası Federer ile 18. sıradaki İspanyol Agut karşılaştı. Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 7-6'lık setlerle İspanyol rakibini 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.



Dünya sıralamasının 7. basamağındaki Nadal ise 55. sıradaki Fransız Mahut'u 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale adını yazdırdı. Tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli Stan Wawrinka, 20. sıradaki Alman rakibi Alexander Zverev'e 6-4, 2-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, elendi. Çeyrek final müsabakalarında Federer, Çek raket Tomas Berdych, Nadal ise ABD'li Jack Sock ile karşılaşacak.